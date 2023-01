Busquen un català desaparegut en una muntanya de Salamanca

En, veí de les Franqueses,mentre feia una ruta de muntanya a la Serra de Béjar, a Salamanca. Tenia previst fer el camí entre la plataforma del Travieso i el pic Calvitero,, però no va tornar i abans de les nou del vespre els familiars ja van avisar els equips de recerca. Segons la informació que han donat a conèixer ells mateixos, l'homei, en comptes de tornar cap al vessant de Salamanca, d'on havia sortit, ho hauria fet per la d'Àvila, cosa que l'hauria obligat a passar la nit a la intempèrie.La desaparició d'en José Antonio. De fet, havia viatjat amb la seva dona perquè passaven els dies de vacances a la zona de, a Càceres, on estan vinculats familiarment. En Juan, un dels seus amics, és una de les persones que s'ha desplaçat a la zona per ajudar en les tasques de recerca. Ha explicat aque porten buscant-lo des de dissabte, alhora ha lamentat elsque, segons ha criticat, formen el dispositiu de recerca.Mitjans locals han informat que la Guàrdia Civil ha aconsellat els voluntaris civils no pujar a la Serra per lesNo obstant això, la millora del temps aquest matí ha fet que aixequessin la prohibició. El dispositiu el coordina el Grup de Rescat especial d'Intervenció de Muntanya del cos espanyol. Des d'aquest dilluns, hi participen una, alguns dels quals especialistes en rescats de muntanya amb gossos.A més a més, la Diputació ha netejat la neu que hi havia al punt on el veí de les Franqueses va iniciar la seva ruta. L'Ajuntament de les Franqueses ha explicat que l'alcalde,, ha mantingut contactes al llarg del matí amb representants dels governs català i estatal per tal de demanar intensificar els treballs de recerca del veí.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor