Primer accident mortal del 2023: un camió atropella un home al barri de Gràcia de Barcelona

Catalunya ja suma la. Un camió d'una cadena de supermercats ha atropellat un home de 70 anys alal voltant de les 10:20 hores del matí d'aquest dilluns. La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de lainvestiga els fets.Més concretament, ha estat al, entre els números 103 i 105, on el camió de grans dimensions s'ha endut per davant la víctima per causes que encara es desconeixen. Es tracta d'una via de nivell uniforme. L'ha lamentat "el primer accident de l'any" a la ciutat.Tot, en un dia mogut pel que fa als successos a Barcelona. Elshan detingut quatre persones, una dona i tres homes, com a presumptes autors d’una agressió homòfoba a dos homes a l’interior d’un vagó d'un tren de Rodalies . Els fets han passat al voltant de les sis del matí d’aquest dilluns a l’estació de. Els agressors haurien colpejat les víctimes a cops de puny i de peu, a banda d’amenaçar-les amb ampolles de vidre.

