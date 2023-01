La nova magistrada del TC, Maria Luisa Segoviano: «L'autodeteminació és un tema complex que convé estudiar»

Maria Luisa Segoviano, nova magistrada del Tribunal Constitucional (TC), ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a Onda Cero que l'autodeterminació "és un tema summament complex i amb moltes arestes" que, a criteri seu, convé estudiar "amb calma". Segoviano, que va prendre possessió el passat 31 de desembre a proposta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) com a membre del sector progressista, ha afirmat que considera que "no s'ha de tenir por a cap plantejament, a cap posició ni suggeriment", perquè al seu entendre la constitució encara dona marge d'interpretació.



Preguntada per la possibilitat que el TC hagi de resoldre sobre l'autodeterminació d'una part del territori de l'Estat, Segoviano s'ha mostrat disposada a considerar-ho des de tots els punts de vista. "D'entrada, no s'ha de rebutjar res, fet que no vol dir que s'admeti", ha matisat. Els temes, ha dit, s'han de mirar sense pressa i amb "determinació". En funció de si es planteja i de com es faci, ha explicat detingudament que "no s'ha de tenir por a cap plantejament, posició o suggeriment que se'ns faci, cal mirar-ho serenament i resoldre-ho, perquè la constitució està fantàsticament feta, molt completa, i encara pot donar molt de si".

En tot cas, ha apuntat que, malgrat elque sorgeix amb la nova composició del tribunal, que passa de ser majoritàriament conservador a progressista, el TC en principisobre l'autodeterminació.Segoviano participarà el 9 de gener al primer ple del nou TC, on els membres elegiran un nou president. Entre els candidats,, que és el preferit del govern espanyol, i la també progressista. La magistrada no ha aclarit per qui anirà el seu vot, malgrat que ella va ser designada per una maniobra dels conservadors –que van proposar els candidats conservador i progressista- per evitar que surti designat Conde-Pumpido.

