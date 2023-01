Setmana clau en la negociació dels pressupostos: tot el que han avançat el Govern i el PSC

Escenificar cessions

Les declaracions públiques projecten un escenari i els fets encara n'exposen un altre. La negociació pelsentre eli els'ha situat en lapel, perquè les paraules que situen una eventual entesa en els pròxims dies no concorden amb la dificultat de fer quadrar les reclamacions socialistes i el guió de l'executiu. És aventurat, per tant, afirmar que el pacte és imminent, com desitjarien al Palau de la Generalitat, per bé que elserà constant aquesta setmana, perquè s'han pactat reunions gairebé diàries. De moment,compta amb el suport d' amb qui ja es va segellar un pacte -, però necessita els vots del primer grup de l'oposició per validar els comptes al Parlament si no disposa dels de amb qui les converses només han deixat preacords discrets , com els recursos destinats a la protecció del català.Els missatges verbalitzats en els darrers dies sobre la possibilitat que els pressupostos es comencin a tramitar en els primers dies de gener -per carregar del'interlocutor- no han esvaït els interrogants que persisteixen sobre la maduresa d'un acord. "La feina està feta, pel que fa a les negociacions", afirmava Pere Aragonès abans de les festes en una entrevista a Nació , un discurs amb el PSC com a destinatari que va mantenir en l'al·locució de Nadal per demanar no demorar el calendari . I, aquest dilluns al matí, la portaveu parlamentària dels socialistes,, situava l'opció d'unaaquesta setmana si els contactes amb el Govern avancen en la línia de les peticions de la seva formació. "Estem en disposició de signar el més aviat possible", ha asseverat Romero davant dels mitjans després de la quinzena reunió de la carpeta pressupostària.Però què separa ara mateix el Govern i el PSC? Les fonts consultades, governamentals i socialistes, ho redueixen a dos elements: l'"" financer de les mesures i l'"" polític a l'hora d'escenificar la cessió en les negociacions, amb derivades en l'del. En el primer apartat -la discussió de les mesures-, el grup parlamentari dees remet al document de 26 pàgines difós el 28 de desembre , en què s'aposta per desencallar el projecte del macrocomplex, les obres deli l'ampliació de, a més de posar fre al creixement de les delegacions de la Generalitat a l'exterior, aturar la prova pilot de la renda bàsica i traspassar la dependència del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la conselleria de Presidència al Parlament.Al marge de les reivindicacions de les quals n'ha fet bandera, el PSC també reclama, com una inversió rellevant en-compatible amb el pacte segellat per Aragonès amb els comuns-, més recursos en l'àmbiti de, i passos endavant en, entra d'altres. "Totes les propostes són importants, de sentit comú, i es poden incorporar perfectament", ha detallat aquest dilluns Romero.I és en aquestes mesures sectorials en les quals es fixa el Govern per argumentar que l'acord és "" si hi ha "", segons detallen fonts implicades en les negociacions. "Es pot tancar aquesta setmana si volen", afegeixen. Sosté l'executiu que eldel document del PSC ja estan. Es refereixen aen matèria de salut, energia, indústria, mobilitat, educació o gestió de l'aigua que representen fins aen els comptes. El problema, segons el discurs del Govern, són el-no pactades-, que tindrien un impacte d'unsen els pressupostos d'aquest any i uns 2.000 milions més en exercicis posteriors. "Una carta als reis", sostenen veus autoritzades de l'executiu amb ascendent en les converses. Entre aquest paquet d'accions hi hauria, per exemple, l'ampliació l'perquè arribi fins a Esplugues de Llobregat.Les reunions continuaran aquesta setmana, després que el primer contacte del nou any -amb la presència de les conselleres de Presidència,, i Economia,- no hagi permès encara aclarir si la segona setmana de gener es podran tramitar els pressupostos al Parlament. El PSC ha evitat citar projectes irrenunciables, però transmet que ERC s'ha de moure en qüestions que els incomoden. La persistència socialista en el Hard Rock o el Quart Cinturó s'explica per la voluntat del partit d'Illa d'evidenciar que ha aconseguitrellevants a Aragonès. La debilitat parlamentària dels republicans ajuda a enfortir posicions en les converses.Al seu torn, el Govern exposa que ha estat porós davant les peticions de l'oposició -d'aquí el relat que ha acordat un 87% de les propostes del document del PSC-, però insisteix que el conjunt de demandes no es poten els marges dels comptes dissenyats. Ano estan disposats a modificar les previsions de despesa ni a desplaçar els compromisos d'inversions a exercicis futurs. L'any comença amb una setmana clau per determinar si la Generalitat tindrà

