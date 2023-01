El PSC confia pactar pressupostos amb el Govern aquesta setmana en una marató de reunions

Optimisme en elde cara a un eventual. La portaveu parlamentària dels socialistes,, ha explicat aquest dilluns que s'ha reunit aquest matí amb l'executiu i, amb l'esperança de tancar un pacte imminent i iniciar la tramitació dels comptes a la cambra la setmana que ve. Segons ha afirmat, l'equip deno rebutja cap de les propostes que el PSC va posar sobre la taula, entre les quals el Hard Rock, el Quart Cinturó i l'ampliació el Prat , i que està mirant com incloure-ho."Estem en disposició de", ha asseverat Romero, que recorda que s'ha habilitat el Parlament la setmana vinent per si s'hi poden portar ja els pressupostos, però reclama que el Govern assumeixi les mesures que va plantejar el 28 de desembre, després de 14 reunions. "En general les veuen bé", ha assegurat la dirigent socialista, qui afegeix que l'executiu estàals comptes d'uns plantejaments que el seu partit ja havia avançat en les anteriors trobades. Les declaracions públiques no concorden amb la dificultat de fer quadrar les reclamacions socialistes amb el guió del Govern.En qualsevol cas, el PSC veuen la negociació, si bé el document que li van lliurar inclou algunes mesures que xoquen amb l'acord tancat amb els comuns , com la intenció de congelar, o amb eixos clau del pla de govern de la Generalitat. Més enllà dels projectes urbanístics que incomoden els republicans, els socialistes els exigeixen també aturar la prova pilot de la, frenar l'obertura de noveso canviar la llei delper tal que passi a dependre del Parlament.Així i tot, Romero ha explicat que, des del Govern, "estan treballant totes les propostes" i, per exemple, ha assegurat que els únics problemes que actualment frenen el Hard Rock són "administratius". Ha evitat afirmar que tots els punts plantejats pel PSC són irrenunciables, però sí que ha dit que "totes les propostes són importants, de, i es poden incorporar perfectament". "Ha de ser un pressupost de", ha insistit, i espera que, en les reunions de dimecres i dijous, es pugui avançar en l'acord.El president català, Pere Aragonès, va pressionar els socialistes en el seu discurs de Nadal , en què va reclamar que no s'endarrerissin més els comptes. El PSC respon ara, deixant clar que, si fos per ells, firmarien ja el document amb l'acord que li van enviar, el qual recull mesures ja tractades en les anteriors trobades. En tot cas, no se sent lligat per l'entesa ja certificada entre el Govern i els comuns o amb els agents socials , sinó que afirma que li pertoca a l'executiu fer compatibles tots els pactes a què arriba.

