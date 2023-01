Una empresa que escull hostesses de vol va exigir a les candidates que es quedessin en roba interior en el procés de selecció

Qui és Meccti?

Com era exactament l'entrevista?

1.900 euros de garantia

Unde personal de l'empresa de reclutament Meccti per aestà. Tres testimonis han explicat a eldiario.es que la convocatòria va ser, com a poc, estranya. Totes tres tenen coses en comú. Les més destacades: són dones icom a requisit imprescindible per veure si tenien possibilitats d'entrar a l'aerolínia.Les entrevistes van tenir lloc en una sala de l, molt a prop de l'aeroport de la capital de l'Estat. Segons han explicat les testimonis, que han viscut de primera mà una experiència fins ara desconeguda, des del començament de la prova van haver de patir comentaris ofensius com ara. Però la cosa no va quedar aquí. Entre el personal que les observava amb lupa hi havia una dona i un home que les van obligar a abaixar-se faldilles, treure's jerseis i descordar-se camises per acabar-les d'analitzar. Segons el que els hi van explicar, s'havien de quedar en roba interior perquè els hi poguessin veure bé el cos, unaMeccti és unaque té diverses seus arreu del món, però que enlloc concreta quin és el seu lloc d'origen, ni a xarxes socials ni a la seva pàgina web oficial. De fet, fa servir plataformes com araper publicitar els llocs de feina en els quals fa d'intermediària. En el seu perfil, per exemple, podem veure les noves convocatòries de processos de selecció i també les antigues, com ara la de Madrid que ens ocupa.En aquesta publicació, deixava un enllaç per presentar candidatura en el qual també donava a conèixer algunsestatura mínima d'1,60 i pes "en proporció", estar "mèdicament en bona forma" i disposada a passar un control sanitari a Kuwait. De la mateixa manera, també puntualitzaven que era imprescindible tenir una ". El rotatiu ha intentat posar-se en contacte per totes les vies tant amb la companyia com amb l'aerolínia, però no hi ha hagut manera.Una de les dones que ha compartit el seu testimoni, la Bianca, ha explicat que a la convocatòria es van presentar, almenys que ella veiés,. També ha relatat com eren les proves a les quals es va haver de sotmetre. Primer, li van fer un discurs sobre l'aerolínia i el context actual del sector i després van passar al primer examen. Mantenir converses en anglès entre aspirants. “. També gent que tenia tatuatges. Als nois, que només n'hi havia tres, se'ls va dir que no els contractarien perquè no contracten homes tret que no fossin de Kuwait. A una van arribar a dir-li: '' Tot ho deien en veu alta, sense cap objecció”.La selecció va continuar, aquest cop, però, només d'una en una. La Bianca va veure comi explicava a les que eren fora que l'havien fet treure gairebé tota la roba, excepte la interior. "Era la seva primera entrevista. Les altres van sortir relatant el mateix, a mi”, ha subratllat. Quan li va tocar, va accedir a la sala i un cop allà la reclutadora li va preguntar la seva data de naixement, el pes, l'altura, si tenia tatuatges visibles... “Era la segona vegada que em preguntaven això. Després em va demanar que em pugés el vestit. M'ho vaig apujar una miqueta, m'arribava just per sota del genoll, i. El vestit tenia una cremallera per l'esquena i em va demanar que me'l baixés fins a la cintura i em quedés en sostenidor. Ella, marques de naixement, tatuatges. Anava donant-se la volta per a mirar exageradament el meu cos”, ha descrit.No obstant això, la Bianca va arribar a la prova final, un examen d'anglès sobre el qual ningú sabia exactament la nota que s'havia de treure. Encara que feia anys que treballava fent servir l'idioma i té un nivell C1 acreditat, el reclutador li va assegurar que havia suspès l'examen. Ella li va demanar revisar-lo, però li van negar aquesta possibilitat. “Aleshores em va dir: 'Kuwait i Romania (el país de procedència de la Bianca) són germans i jo”. Però ella va rebutjar la seva proposta i va marxar ràpidament. “Em van recollir els meus pares i va ser en aquest moment que vaig començar a assimilar-ho tot. Em vaig sentir molt malament, en aquest moment no te n'adones,”.La Mariana, una altra candidata, ha afegit al relat de la Bianca que un dels seleccionadors els va explicar en un altre procés que una de les noies que no va continuar endavant amb els exàmens va gravar uni que si tenien algun problema els havien d'enviar a ells directament un email”. A més a més, ha afegit que una de les candidates en el seu procés de selecció parlava set idiomes la van desqualificar per tenir una petita cicatriu a la cella. A una altra li van dir que no seguia per les pigues que tenia a la cara, a una altrai a una altra que no continuava endavant amb el procés per dur ulleres i bràquets. A més a més, tampoc els agradava ni la seva pell ni el seu somriure. Aquesta candidata també ha recordat comdavant de tothom.La Mariana va arribar a la prova en la qual havien d'entrar una a una a la sala. “Jo vaig ser de les últimes, i vaig veure a molta gent sortint amb la samarreta mig oberta, encara cordant-se, o amb el vestit mig abaixat o amb la faldilla apujada... Les que estàvem últimes”. I continua: "Em van fer fregar la cara per veure'm millor i llavors em van dir si podia somriure. Van mirar per dins i fora per veure les meves dents. Em van fer somriure de perfil, a l'esquerra, a la dreta i”, ha precisat. Després, li van dir si podria descordar-se la part de dalt de la camisa. "Em va tocar el braç perquè me la tregues. Em vaig quedar en sostenidor amb la faldilla i les mitges. Em va mirar per davant i per darrere fixament.. Anava apuntant en un quadern”.Les anomalies de les entrevistes no van acabar en l'esmentat. El reclutador va fer saber a les aspirants que, en cas de ser seleccionades, haurien d'abonar 1.900 euros com a garantia. “Ens va explicar que invertirien molts diners en nosaltres i que ho necessitaven per saber que érem les escollides”, ha apuntat la Mariana. Segons se'ls va dir,“Però també ens va relatar que si continuàvem endavant i començàvem a treballar allà no gastaríem res, que només sortiríem guanyant”, ha recordat.Maria, l'última de les candidates amb les quals ha parlat el diari també ha detallat el seu cas: "El primer va ser la prova d'anglès. A partir d'aquí van començar a fer fora gent pel seu aspecte físic, i ja em va estranyar”, ha compartit a eldiario.es. “A una li van dir que no complia l'edat requerida, quan en el seu currículum ja posava l'edat que tenia. A una altra per una piga a la cara.”. I ha detallat com va ser el seu examen de cos: "Primer em vaig apujar la brusa i em vaig deixar els pantalons i després a l'inrevés. No em van donar cap explicació. Em van mirar de baix a dalt,".A banda de Kuwait Airlines, Meccti també treballa per a Qatar Airways, Etihad, Saudi Arabian Airlines o Spice Jet., però la data encara no ha estat confirmada.

