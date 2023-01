Què hi ha darrere del fitxatge de Miquel Nadal al Cercle d'Economia?

El llegat de Vicens Vives

Reforçar el perfil propi del, evitar controvèrsies i entroncar amb la tradició de la casa. Aquestes són les motivacions de la junta deal designarcom a director general de l'entitat. Un moviment estratègic que ha generat una bona acollida al Cercle, que va viure un any 2022 marcat per les primeres eleccions disputades de la seva història El Cercle d'Economia vol consolidar la seva posició com adels sectors econòmics, en un context en què els valors liberals i europeistes que propugna l'entitat semblen qüestionats. Ho estan a nivell global per l'impacte de la, la crisi energètica i els desafiaments que afronta l'ordre sorgit de la caiguda del Mur. A Catalunya, lai l'mostren inquietud davant un nou, quan resta pendent la resolució del conflicte polític i amb una política espanyola carregada de crispació. El Cercle vol dir coses. Abans, però, ha de refer la. Jaume Guardiola, arribat a la presidència el juliol passat, ho vol fer. I el fitxatge de Miquel Nadal és clau en això.Miquel Nadal és un home de la casa i la seva trajectòria explica moltes coses. Alt funcionari, membre del cos de tècnics comercials i economistes de l'Estat, primer de la seva promoció, ha treballat amb. Entre 1993 i 1996, en el darrer govern de, sent ministre d'Economia, va formar part del gabinet del secretari d'Estat. Després, amb l'arribada del PP deva ser un home de la confiança de, primer al Ministeri d'Indústria (1996-2000) i després com asent Piqué titular d'Exteriors (2000-02). Amb Piqué havia coincidit en la junta del Cercle.El lligam de Nadal amb el Cercle ve de lluny. És fill de l'historiador, un dels deixebles de, que tant va influir en la fundació de l'entitat, que aquest 2023 compleix 65 anys. Després del seu pas per l'administració, Nadal va seri responsable de les seves relacions internacionals (2004-16). Molt proper a, president "etern" del RACC fins al 2015, segons algunes fonts les seves relacions no van ser tan bones amb, el seu successor. El pols Salvadó-Mateu va ser una de lesque va deixar ferida en el cor de l'Nadal va continuar vinculat al món de la mobilitat a través, bàsicament, de la. Ara li tocarà pilotar una casa com el Cercle d'Economia, una entitat amb molts menys socis que el RACC, però on elsde tot ordre, els egos i les vanitats també hi juguen un paper important. En el nucli dur de l'entitat es considera que per recuperar influència, cal una direcció general que ja conegui prou bé la casa i entengui el seu tarannà.L'etapa de(2019-22) va dur al Cercle nous socis d'un perfil més vinculat ali la nova economia, alhora que el Cercle maldava per no perdre ascendent davant l'emergència d'altres plataformes, com, i mentre les organitzacions patronalsaspiren també a refermar els seus lideratges. En aquest context, el Cercle vol preservar el seu espai, especialment com aDe moment, diverses veus de l'àmbit econòmic qualifiquen de "jugada mestra" la decisió de Guardiola, que amb el fitxatge de Nadal recupera un perfil ben connectat amb noms que han modulat la casa en els darrers vint anys, com, Josep Piqué,. Tots ells, per cert, molt incòmodes amb la presidència de Faus. De la combinació de dinamisme i llegat, i sobretot, de la capacitat de dir coses i forjar discurs per a una societat civil inquieta, dependrà l'èxit de la fórmula Guardiola-Nadal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor