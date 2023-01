Tot el que canvia aquest 2023: transport, supermercats, autònoms, ajudes i pensions

Productes i serveis bàsics

econòmiques i socials, des de lleis, fins a impostos, subvencions i ajudes socials. Nombroses modificacions que L'ajustament de les pensions a l'Índex de Preus al Consumidor ( IPC ), les noves quotes d'autònoms o els descomptes en els abonaments de transport són alguns dels canvis més sonats, però hi ha d'altres que han passat un punt desapercebuts. Te'ls expliquem tots amb detall.Una cosa que hem de tenir en compte és que no tots els canvis han entrat en vigor aquest 1 de gener,. Tots ells, però, s'emmarquen en un noucreat pel govern espanyol que arriba després d'una negociació in extremis entre el PSOE i Podem. Fa uns dies el presidentel detallava i explicava que les modificacions tenen com a objectiu reduir la inflació creixent des que va esclatar el conflicte armat a Ucraïna , i que principalment afectaran el preu dels, de l'i dels. El pla, segons va assegurar Sánchez, tindrà un impacte econòmic al voltant dels 45.000 milions d'euros.destinat a les, que tinguin uns ingressos anuals que no superin els 27.000 euros i que el patrimoni no sigui superior a 75.000 euros. La mesura afectarà uns 4,2 milions de llars a partir del 15 de febrer.- Eliminació de l'de tots els productes bàsics, que ara eren del 4% (de tipus superreduït) i del 10% (reduït), durant sis mesos. Això inclou. A banda d'això, Sánchez va especificar que l'i lapassaran d'un 10% a un 5% de l'IVA.- El topall del preu deles manté fins al 31 de desembre de 2023 i només es podran apujar en un 2%.- Congelació dels preus dels lloguers en renovacions de contractes que finalitzin abans del 30 de juny de 2023, que es prorrogaran sis mesos amb el mateix preu.- També es prorroga la suspensió deen llars vulnerables.- Es manté la rebaixa de l'IVA sobre l'del 10% al 5%. A més a més, es manté la suspensió de l'i es limita al mínim que permetel tribut sobre l'electricitat. De la mateixa manera, el nou paquet anticrisi també prorroga durant sis mesos la rebaixa als impostos del gas.- Desapareix el descompte dels 20 cèntims per litre en. La mesura ha estat vigent durant nou mesos, però es deixarà d'aplicar pel seu impacte fiscal i perquè només beneficia qui téi no qui es troba en una situació més vulnerable. L'ajut es mantindrà per a camioners, transportistes i personal del sector primari com agricultors i pescadors.- Es manté l'excepció ibèrica de 40 euros per MWh al preu de l'energia. Segons Pedro Sánchez, això implica que cada llar estalviï uns 150 euros a l'any.- Es manté la prohibició dela les famílies en situació vulnerable i extensió del bo social.- Es congela el preu màxim de laUna de lesque el govern espanyol va aprovar el 2022 van ser els descomptes als abonaments de transport públic, entre les quals s'incloïen la gratuïtat d'alguns bitllets de Rodalies i Renfe. En aquest sentit, l'executiu va anunciar una pròrroga per algunes d'aquestes mesures per a l'any nou:- Es manté la gratuïtat dei de, que l'executiu estatal ja havia inclòs dins els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve i que ja estan aprovats.- Es manté també el descompte sobre els títols de la resta de transport. Així, com que l' Autoritat Metropolitana de Transport (ATM) també congela preus , els títols valdran el mateix que el 2022.- Ajuts directes a lesque redueixin el preu de l'abonament de transport almenys en un 50%.El nou sistema de cotització per als autònoms a l'EstatLa reforma estableix un augment progressiu de les bases de cotització repartides en 15 trams d'ingressos. L'acord també contempla unaen els pròxims tres anys. D'aquesta manera, enguany els treballadors que cobrin menys de 670 euros nets hauran d'abonar una quota de 230 euros al mes mentre que els que cobren més de 6.000 euros en pagaran 500. De cara al 2025, aquestes mateixes quotes quedaran reduïdes a 200 i 590 euros, respectivament.La prestació contributiva per desocupació és una altra de les ajudes que patiran canvis durant el 2023.El govern de coalició ha aprovat un increment de la quantia de l'atur a partir d'aquest mateix mes de generDurant els primers sis mesos o 180 dies es mantindrà en el 70% de la base reguladora. Aquest augment s'aplicarà tant a les persones que comencin a cobrar l'atur el 2023 com a les que ja el rebessin abans.Sánchez també va anunciar dins del nou paquet de mesures anticrisi un augment de l'IMV. No obstant això, enguany la manera d'arribar a aquesta xifra és diferent de la qual es va aplicar l'any passat., per la qual cosa serà l'executiu qui aboni la diferència fins a arribar a aquest 15%. El canvi de bonificació es tramitarà de manera automàtica per a aquells que ja siguin beneficiaris. Així quedarien els cobraments:- Ingrés Mínim Vital per a un beneficiari individual: 533 euros al mes, 42 euros més al mes.- Ingrés Mínim Vital per a dues persones (adult i un menor o dos adults): 693 euros al mes, un augment de 54 euros al mes.- Ingrés Mínim Vital per a tres persones (adult i dos menors, dos adults i un menor o tres adults): 853 euros al mes, un augment de 66 euros al mes.- Ingrés Mínim Vital per a tres persones (adult i tres menors, dos adults i dos menors o tres adults i un menor o per quatre adults): 1.013 euros, un augment de 80 euros al mes.- Ingrés Mínim Vital per a cinc persones (adult i quatre o més menors, dos adults i tres o més menors, o tres adults i dos o més menors): 1.181,93, un augment de 100 euros al mes.El Consell de Ministres ha aprovat unper a 2023, incorporat als pressupostos generals. Amb aquesta mesura, l'objectiu és ajustar les subvencions a la inflació i conseqüent augment dels preus. L'augment s'ha fixat en edesprés que s'hagi conegut la dada mitjana anual de l'IPC. D'aquesta manera, així quedarien els cobraments mensuals de les pensions repartits en 14 pagues:- Pensió mitjana de jubilació: de 1.256,9 euros actuals a 1.363,8 euros; 106,9 euros més- Pensió mitjana de viudetat: de 780,17 euros actuals a 846,5 euros; 66,33 euros més.- Pensió mitjana del sistema: de 1.092,18 euros actuals a 1.185 euros; 92,82 euros més.- Pensió màxima: de 2.820 euros actuals a 3.059,7 euros; 239,7 euros més.- Pensió mínima (per a jubilats sense cònjuges a càrrec): de 721,70 euros actuals a 783,04 euros; 61,34 euros més.El govern espanyol ha introduït des d'aquest 1 de gener un nou impost que resulta de l'augment del Nou Fons de Reserva de la Seguretat Social aprovat en la reforma de les pensions del 2013 per garantir el seu pagament. Amb l'envelliment de la població, no n'hi ha prou amb les aportacions dels treballadors per mantenir el sistema de pensions, per la qual cosa amb el MEI,. A la pràctica, l'impost suposa un, un 0,5% els empresaris i un 0,1% els treballadors. Un canvi que podria representar una recaptació de 22.000 milions d'euros.L'impost als grans patrimonis és dei la seva recaptació es destinarà íntegrament a compensar els efectes derivats de la guerra a Ucraïna.- Entre tres i cinc milions d'euros de patrimoni: s'aplicarà un tipus de l'1,7%.- Entre cinc i 10 milions: s'aplicarà un tipus del 2,1%.- A partir de 10 milions: s'aplicarà un tipus del 3,5%.L'IRPF pujarà aviat per aquellesEl tipus passa al 27% per a elles, mentre que les rendes superiors als 300.000 euros passaran a tenir un tipus del 28%.A principis de desembre el govern estatal va aprovar la nova llei d'startups per la qual es reconeixia, primerament, la naturalesa d'aquestes empreses com a emergents de nova creació. Aquesta mena de companyies(set en el cas d'empreses biotecnològiques, energètiques o industrials), amb seu a l'Estat i no haver facturat més de 10 milions d'euros. Les empreses que entrin dins d'aquest ventall, gaudiran decom una reducció de l'impost de societats del 25% al 15% en el primer any que generin beneficis i els quatre posteriors, una extensió fiscal per a les stock options de fins a 50.000 euros i un ajornament de deutes tributaris.

