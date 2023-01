L'actor Jeremy Renner, en estat crític per un accident a la neu

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

L'actores troba ena causa d'un accident relacionat amb les condicions meteorològiques severes provocades per la neu a la zona on viu. Conegut pel seu personatge dea les pel·lícules de Marvel, Renner "es troba estable" dins la gravetat de les seves ferides. Segons ha explicat un portaveu de l'actor, la seva família es troba amb ell a l'hospital on està ingressat. Renner té una propietat a la localitat deEls mitjans locals han informat que l'accident de Jeremy Renner s'ha produït en una situació difícil a nivell meteorològic. Segons declaren,per intentar retirar la neu als voltants de la seva propietat i, en aquestes circumstàncies, hauria patit l'accident que li hauria provocat greus ferides.Més d'un metre i mig de neu s'ha acumulat a la zona de Nevada on té casa seva.a les seves xarxes socials quina era la situació meteorològica al voltant de la seva propietat en els darrers dies, amb vehicles sencers coberts per la neu. No es pateix per la seva vida, però Renner pot veure modificat el seu calendari de rodatges, promocions i altres produccions de cinema i sèries en els pròxims mesos.

