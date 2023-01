Calendari laboral del 2023 a Catalunya: tots els dies festius i dates clau

Festius ponts del calendari 2023 a Catalunya

Divendres 6 de gener (Dia de Reis)

(Dia de Reis) Divendres 7 d'abril (Divendres Sant)

(Divendres Sant) Dilluns 10 d'abril (Dilluns de Pasqua)

(Dilluns de Pasqua) Dilluns 1 de maig (Festa del Treball)

(Festa del Treball) Divendres 24 de juny (Sant Joan)

(Sant Joan) Dimarts 15 d'agost (Assumpció de la Verge)

(Assumpció de la Verge) Dilluns 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

(Diada Nacional de Catalunya) Dijous 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

(Festa Nacional d'Espanya) Dimecres 1 de novembre (Tots Sants)

(Tots Sants) Dimecres 6 de desembre (Dia de la Constitució)

(Dia de la Constitució) Divendres 8 de desembre (La Puríssima)

(La Puríssima) Dilluns 25 de desembre (Nadal)

(Nadal) Dimarts 26 de desembre (Sant Esteve)

Tots els ponts d'aquest 2023 a Catalunya

Barcelona

Dilluns 5 de juny

Dilluns 25 de setembre

Girona

Dimarts 25 de juliol (Sant Narcís)

(Sant Narcís) Dilluns 30 d'octubre

Tarragona

Dissabte 19 d'agost (Santa Magí)

(Santa Magí) Dissabte 23 de setembre (Santa Tecla)

Lleida

Dijous 11 de maig (Sant Anastasi)

(Sant Anastasi) Dimarts 29 de setembre (Sant Miquel)

Deixem enrere les darreres festes del 2022, amb un calendari complicat en què han coinciditamb dos caps de setmana de manera consecutiva. Les coses, però, canviaran en aquest nou calendari.que seran festius a Catalunya, dels quals. Així ho va deixar clar el Departament de Treball. El dia 1 de gener és l'únic que cau en diumenge, així que no serà festiu.Elss'aniran encadenant. Els dies de Reis, Divendres Sant i Dilluns de Pasqua, la Festa del Treball, Sant Joan, la Diada i la Puríssima cauen en divendres o dilluns. Per Nadal i Sant Esteve -dilluns i dimarts- també hi haurà un cap de setmana llarg. Per últim, seran en dimecres el dia de Tots Sants i el de la Constitució. Els dos festius locals quedaran en mans dels ajuntaments. Així queden, doncs, els tretze festius compartits a tot Catalunya.Les dates de festius que se celebren a tot Catalunya per al 2023 i que, la gran majoria, són ponts que allargaran els caps de setmana, són aquests:Aquest és el calendari de tots els ponts que se celebraran a Catalunya el 2023, amb les dates de festius laborals incloses. Comencen a partir de l'abril:de quatre dies: 7, 8, 9 i 10 d'abril.: 5 de juny, que és dilluns, és festa.: el dimarts 15 d'agost és festa. Per tant, si es pot fer festa dilluns, hi ha 12, 13, 14 i 15 d'agost de pont.: cau en dilluns, per tant els dies 9, 10 i 11 de setembre.: cau en dilluns, és festa el 25 de setembre.Pont del 12 d'octubre de 2023: cau en dijous i, en cas de poder demanar festa, es pot fer 12, 13, 14 i 15 d'octubre.: és el més llarg de l'any, si es demana festa el dia 7 (únic laborable), permetent fer 6, 7, 8, 9, 10 d'octubre de festa.: deixant enrere el que hem viscut aquest 2022, l'any que entra es podrà fer festa 23, 24, 25 i 26 de desembre. Nadal cau en dilluns i Sant Esteve en dimarts.L'Ajuntament de Barcelona ha triat dues dates perquè siguin festa el 2023:La seu de Girona ha decidit aquestes dues festes laborals pel 2023:L'Ajuntament de Tarragona ha triat aquestes dues dates concretes perquè siguin dies laborables festius el 2023:La Paeria de Lleida ha triat aquestes dues dates com a festius laborals del 2023 que permetrà als lleidatans celebrar dos ponts si es demanen festa un divendres de maig i un dilluns de setembre:

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor