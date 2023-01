Notícies del 30 de desembre de 2022 a l'1 de gener de 2023

09:45 Xoc entre un tren de Rodalies i un cotxe prop de Lleida



Un tren de Rodalies de la línia R12 ha xocat contra un cotxe aquest dissabte al matí. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per l'accident, que ha interromput la circulació de la línia. Els fets s'han produït entre les estacions de Bell-Lloc d'Urgell i Mollerussa, en un tren que feia el recorregut des de Lleida fins a l'Hospitalet de Llobregat. Se sap que al comboi hi anaven passatgers, però es desconeix si algun ha resultat ferit. Xoc entre tren amb passatgers i vehicle entre l'estació de Mollerussa i Bell-lloc



Tall circulació linia @rod12cat



Prealerta pla #ferrocat de #protecciocivil https://t.co/qxsFNupwhc — Protecció civil (@emergenciescat) December 31, 2022

21:54 El govern de l'Estat retirarà les medalles franquistes com les de Billy el Niño i dissoldrà les fundacions d'enaltiment a Franco



El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenat aquest divendres iniciar els procediments per retirar les condecoracions i recompenses policials que haurien pogut rebre en el passat agents de policia i la Guàrdia Civil durant la dictadura franquista, incloses les d'Antonio González Pacheco, conegut com a Billy El Niño, a títol pòstum. A més, crearà una comissió amb l'encàrrec de reformar la llei d'Associacions i eliminar símbols franquistes. Marlaska ha donat aquesta ordre en el marc de la llei de memòria democràtica, que va entrar en vigor el 20 d'octubre, i que, a l'article 42, ordena la revisió i revocació de qualsevol condecoració i recompensa concedida als qui incorrin en situacions d'aquest tipus.

16:47 Pedro Sánchez obvia Catalunya i la reforma de la sedició en la carta a la militància del PSOE de balanç de 2022 El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha obviat Catalunya i la reforma de la sedició en la carta que ha enviat aquest divendres a la militància dels socialistes en què fa balanç de 2022. Sánchez no ha mencionat ni la taula de diàleg ni la reforma del codi penal pactada amb ERC i que ha generat crítiques internes expressades públicament per diversos barons del PSOE com Emiliano García-Page (Castella-la Manxa), Javier Lambán (Aragó) o Guillermo Fernández Vara (Extremadura). En la missiva, Sánchez reivindica les mesures "progressistes" de l'executiu de coalició i critica la "postura irresponsable" del PP.

16:42 "Sempre endavant", la nova campanya del Govern pel 2023 que anima la ciutadania a avançar "plegats"



El Govern iniciarà aquest 31 de desembre la nova campanya marc institucional “Sempre endavant” per animar la ciutadania a continuar avançant "plegats" en la construcció "d'un futur millor per a Catalunya". Així ho ha explicat l'executiu de Pere Aragonès aquest divendres en un comunicat, en el qual ha detallat que el missatge central de la campanya reflecteix la "voluntat inequívoca" del Govern de donar resposta a les emergències derivades de la crisi i, alhora, d'impulsar les transformacions necessàries per construir un país més lliure, més just, més verd i més pròsper. La campanya serà el paraigua de tota la feina del Govern i durant el seu llançament tindrà presència en televisió, ràdio i premsa escrita, així com un gran desplegament digital.

10:56 Miquel Nadal, nou director general del Cercle d'Economia



La junta directiva del Cercle d'Economia ha nomenat Miquel Nadal nou director de l'organització aquest dijous. L'exsecretari d'Estat del Ministeri d'Afers Exteriors del govern espanyol (2000-2002) substitueix a Mercè Franquesa, que "deixa les seves responsabilitats en el càrrec per motius personals". El nou directiu de la institució que presideix Jaume Guardiola és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i Màster en Economia Aplicada per la Princeton University. Entre altres càrrecs, Nadal ha estat director de la Fundació i de relacions internacionals del RACC, i en els darrers anys ha exercit com a secretari de la FIA (Federació Internacional de l'Automòbil) fins a la seva incorporació al Cercle.