No serveix de res això que fem per protegir-nos del mal de coll o l'afonia

"Tapa't bé el coll per no agafar fred". És una de les frases que més hem escoltat dels nostres éssers estimats per intentar no constipar-nos.... qualsevol peça de roba contra el fred al voltant de la gola per evitar refredats, problemes d'afonia o de sequedat. Doncs tot això no serveix per a res per protegir la gola de manera efectiva.. Com a molt, sí, ens ajuda a no passar més fred ni tenir aquesta sensació. Ara bé, et pots constipar o quedar-te afònic igualment.Realment, té poc sentit cobrir-se la gola a nivell del coll amb una bufanda per evitar els mals o problemes de gola els dies de fred.Doncs perquè per evitar tot això caldria tapar-se la boca. Simple i fàcil. A més, hi ha diverses recomanacions dels experts per tal d'evitar acumular factors de risc per tenir mals com la disfonia, afonia o, simplement, un mal de gola terrible.Deixar enrere elés evident, com totes les situacions evitables a l'hora exposar-nos al fred. També podem intentarperquè en aquest hi tenim el nostre mètode de protecció o filtre, on es queden acumulats els virus i els bacteris i no passen a la gola.Un altre aspecte a tenir en compte sobre la gola i el fred és que en aquesta època de l'any és freqüent una conseqüència del mal de gola que comunament anomenem afonia. Doncs és un error, com apunten els experts a Europa Press, quan del que volem parlar realment és d'un problema de disfonia. L'és la pèrdua completa de la veu, mentre que laés un trastorn de la veu caracteritzat per ronquera, el que comunament malament anomenem l'afonia.

