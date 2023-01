Les pel·lícules més esperades del 2023

Les pel·lícules del 2023

Oppenheimer - (21 de juliol de 2023)

Barbie - (21 de juliol de 2023)

Babylon - (20 de gener de 2023)

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - (17 de febrer de 2023)

Creed III - (3 de març de 2023)

Indiana Jones and the Dial of Destiny - (30 de juny de 2023)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - (5 de maig de 2023)

Dune: Part Two - (3 de novembre de 2023)

The Fabelmans - (10 de febrer de 2023)

TÁR - (27 de gener de 2023)

The Whale - (27 de gener de 2023)

Scream VI - (10 de març de 2023)

John Wick 4 - (24 de març de 2023)

Women Talking - (17 de febrer de 2023)

Knock at the Cabin - (3 de febrer de 2023)

Shazam! Fury of the Gods - (17 de març del 2023)

Super Mario Bros: The Movie - (5 d'abril de 2023)

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves - (31 de març)

Fast X - (19 de maig de 2023)

The Little Mermaid - (26 de maig de 2023)

Elemental - (14 de juliol de 2023)

Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning - Part One

The Marvels - (28 de juliol de 2023)

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - (17 de novembre de 2023)

Wonka - (15 de desembre de 2023)

Elha estat un any immens per al cinema, com hem recopilat des de . Plataformes i sales han estat protagonistes en una temporada plena de pel·lícules que han deixat una fortíssima empremta en els espectadors: superproduccions, cinema d'autor, pel·lícules independents o, el més important, una fornada històrica per a la indústria catalana i espanyola. En les pròximes setmanes serem testimonis dels premis i guardons (...) que celebraran les pel·lícules de l'any que ja deixem enrere, però elens posa les dents llargues amb les estrenes que estan per arribar.Moltes de les principals produccions favorites per guanyar aquests premis s'estrenaran a Catalunya a partir d'aquest gener (alguns no arribaran fins al març), i la majoria de les grans marques audiovisuals preparen un 2023 ple de sorpreses i de noms que poden arribar a arrossegar centenars de milions de persones a les sales de tot el planeta.competiran per eclipsar-se entre si cada divendres, a la vegada que lluitaran per no perdre usuaris amb(que patirà canvis),També tornen grans noms aquest 2023:... però també directors i directores de categoria que tornaran a estrenar pel·lícula com... Hem fet una gran tria de les estrenes més esperades del 2023 per començar a marcar les dates al calendari.Les produccions pendents d'estrena del 2022 que aterraran aquest any es concentraran en les pròximes setmanes. Coincideix, com cada temporada, amb tota la bateria de cerimònies i gales de premis que se celebraran fins a finals de febrer, condicionant (i coincidint) en el moment en el qual el públic les podrà veure a les sales de cinema. Ara bé, hi ha diverses dates que fa mesos que estan apuntades al calendari pels més cinèfils:, la nova de; la segona part dede; la nova fase delo la seqüela de).Un repartiment d'estrelles per a la nova pel·lícula de Cristopher Nolan, que abordarà la vida del físic J. Robert Oppenheimer i el seu paper com a desenvolupador de la bomba atòmica. Basada en el llibrede Kai Bird i Martin J. Sherwin. El grup de protagonistes promet ser un dels més importants de tota la temporada:, Robert Downey Jr, Matt Damon, Kenneth Branagh, Rami Malek, Cassey Affleck, Ben Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jason Clarke, Mathew Modine i Jack Quaid.Expectació màxima pel tercer divendres de juliol del 2023, on s'estrenaran de manera simultània Oppenheimer i. Protagonitzada perg, és una de les pel·lícules més esperades de tota la temporada per l'originalitat i la curiositat que desperta la història escrita per Gerwig ambsobre la famosa nina. Robbie interpretarà una barbie que és expulsada de"per no ser prou perfecta".Una altra de les grans produccions blockbuster d'autor que arriben aquestes properes setmanes de 2023 i tenen grans paperetes per triomfar als premis. Babylon deestà ambientada a Los Angeles durant els anys 20 i explica una història d'ambició i excessos desmesurats que recorre l'ascensió i la caiguda de múltiples personatges durant una època de desenfrenada decadència i depravació en l'època inicial de Hollywood. Un altre repartiment de categoria:, Tobey Maguire, Katherine Waterston, Li Jung Li, Olivia Wilde, Max Minghella i Samara Weaving.Marvel deixa enrere una de les seves etapes més grises i enceta un 2023 on ladelesclatarà en horitzons inimaginables fins ara. La tercera pel·lícula d'Ant-Man, un delsprincipals, serà el tret de sortida que obrirà la trama de les desenes de films a l'anomenat multivers quàntic. Més llenya al foc per a tots els amants d'aquesta magnànima saga.Michael B. Jordan torna a posar-se els guanys de boxejador per a interpretar, el més que consolidat spin-off de la saga, en la seva primera pel·lícula com a director i actor protagonista principal. Ja senseen el repartiment, la trama farà un gir diferent per enfrontar Creed a un dels personatges del seu passat (interpretat per Jonathan Majors, qui també tindrà una forta presència aquest 2023 gràcies a Marvel).No hi ha cap bri de dubte que el retorn decom a Indiana Jones és un dels esdeveniments cinematogràfics més esperats de l'any. La cinquena pel·lícula de l'arqueòleg més famós de tots els temps serà la primera de totes senseal capdavant de la producció.és l'encarregat de dirigir el repartiment que encapçala Ford amb grans noms que prometen arrossegar milions a les sales:, entre d'altres.És evident que Marvel serà una de les grans protagonistes del 2023. La tercera part de les aventures individuals delsformarà part d'aquesta nova fornada de continguts de la Casa de les Idees anomenada Fase 5. Partirà directament dels esdeveniments que es van produir a, a més de tornar a moltes de les circumstàncies de la segona part de la seva trilogia particular. Serà tot un èxit de taquilla.va perpetrar una de les grans trampes de la història moderna del cinema, estrenant una brillant adaptació de Dune... sense avisar que seria en dues parts. Milions de persones van sortir de les sales maleint-lo, ja que creien que veurien tota la història deen una sola pel·lícula, havien de fer-ho en una segona que arribaria aquest 2023. Evidentment, una de les que més espera la gent.Hollywood passa una ratxa de produccions sobre les vides personals de molts dels seus directors. Aquest any hem pogut veure la d'(amb) i ara aterrarà la d'. El film es podria haver anomenat perfectament com el seu cognom, però el gran director de Hollywood va decidir que elsseria un element fictici més propici. En definitiva, un gran repartiment per a explicar la infància i adolescència del cineasta a Arizona, com va descobrir la seva passió per les pel·lícules, a més de les dificultats per superar una immensa dificultat.Una de les candidates més clares als Oscars i als Globus d'Or del 2023 és aquesta celebrada pel·lícula desobre una directora d'orquestra. Interpretada per Cate Blanchett, qui ja ha guanyat la Copa Volpi al Festival de Venècia, és una de les millors produccions de la seva carrera segons la crítica.La resurrecció dea la primera línia de les estrenes cinematogràfiques, en una obra dramàtica que va posar dempeus el públic del Festival de Venècia en una ovació que va durar 10 minuts i va deixar ple de llàgrimes l'intèrpret. Fraser interpreta un professor d'anglès amb problemes molt greus d'obesitat que intenta tornar a connectar amb la seva filla adolescent.Torna un delsmés famosos de tota la història, amb diversos dels protagonistes de les entregues anteriors en l'etapa moderna.formen part de la sisena part que tornarà a centrar-se en els atacs indiscriminats de Ghostface, l'assassí en sèrie que aterreix un grup de noies joves des de fa anys.(Keanu Reeves), llegendari assassí retirat, torna de nou a l'acció impulsat per una incontrolable recerca de venjança. En haver de lluitar contra assassins assedegats de sang que el persegueixen, John haurà de portar les seves habilitats al límit si vol sortir aquesta vegada amb vida. Tornen a la roda amb Reeves els intèrprets de la saga com, a més d'afegir altres sorpreses en aquesta quarta entrega.dirigeix aquesta adaptació de la crua novel·la desobre un grup de dones que viuen en condicions infrahumanes en una comunitat religiosa situada al bell mig de Bolívia. La seva fe, integritat i dignitat trontollen per un seguit d'agressions sexuals que han patit totes elles, independentment de la seva edat, condició o situació. Un repartiment que fa feredat:és un director que provoca furor cada vegada que estrena pel·lícula. Detractors i apassionats es reuneixen al seu voltant per adorar o destripar la seva darrera història. Tot i la divergència, la conseqüència és clara: tothom l'espera. Knock at the Cabin és una de les més ambicioses, rebuscades i carregades de debat que ha fet en els últims anys: en unes vacances en una cabana en un bosc allunyada de tot, una noia i els seus pares es converteixen en ostatges de quatre desconeguts armats que obliguen la família a prendre una decisió impossible per evitar l'apocalipsi.Segona part d'una de les poques produccions de superherois que van triomfar -de manera relativa- amb el segell de. L'ombra de Marvel és molt allargada, però l'humor, la història i el carisma dels protagonistes dehan permès a lapreparar una segona entrega.Una de les superproduccions més esperades pel públic millenial (i encara més jove). Es pot convertir en una de les bombes taquilleres més grans de tot l'any, pel gran ventall de generacions que implica, per ser la primera pel·lícula d'animació amb cara i ulls del lampista més famós de tots els temps. Està produïda per, creador de la llicència, i la produirà i animarà Illumination Entertainment ().Si parlem de videojocs, no es pot quedar enrere el joc de taula preferit per a centenars de milions de persones arreu del planeta des de fa dècades.pot arribar a tenir, per fi, una adaptació cinematogràfica de categoria (amb rigor, personatges carismàtics i referències amb cara i ulls) amb aquesta nova pel·lícula. A la tercera va la vençuda. Un gran repartiment ambde la mítica saga de conducció -que ja va de qualsevol cosa menys carreres il·legals-, amb un repartiment gegant de grans estrelles que formen part de les entregues anteriors (a més d'altres sorpreses). Encara no se sap absolutament res de la trama. Evidentmentliderarà tot el grup d'actors i actrius que sortiran a la pel·lícula. Confirmats també hi han Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Daniela Melchior, Ludacris, Tyrese Gibson, Sung Kang, Charlize Theron, Brie Larson, Alan Ritchson i Rita Moreno.Polèmiques a part, aquest nou live-action depromet ser una de les sorpreses de la temporada de cara al públic infantil. La primera protagonista negra en una obra de Walt Disney amb intèrprets de carn i óssos pot suposar tota una revolució cultural i social a molts països, tal com va passar ambserà l'encarregada d'interpretar Ariel.S'han vist molt poques imatges, però qualsevol producció deprovoca furor amb tan sols la presentació del títol. És per això que Elemental és una de les més esperades. En una ciutat on conviuen el foc, l'aigua, la terra i l'aire, una jove plena de foc i un paio que flueix descobriran com tenen de molt.L'última entrega (però penúltima pel·lícula) de la mítica saga d'acció protagonitzada per. Es desconeix la trama, el cartell, però la majoria del repartiment ja està confirmada: tornen, amb altres sorpreses pel camí. Només hem pogut veure imatges de Cruise en el rodatge, realitzant diverses acrobàcies i escenes de risc que només ell sap realitzar.Nova entrega de la Fase 5 de Marvel de la que es desconeix pràcticament tot. Només sabem que creuarà la història de lal, la jove nova superheroina que va aparèixer gràcies a una minisèrie de Disney+. En principi, se la considerarà la seqüela de Captain Marvel.Ambientada en unpostapocalíptic, la preqüela dels Jocs de la Fam ens fa retrocedir diverses dècades abans del començament de les aventures den. El jove Coriolanus Snow () serà el mentor de Lucy Gray Baird (), la nena seleccionada com a tribut de l'empobrit Districte 12. La jove sorprendrà tothom en cantar a la cerimònia d'inauguració dels Dècims Jocs de la Fam als que Snow intentarà aprofitar-se del seu talent i encant per sobreviure. El repartiment confirmat és de traca:Willy Wonka interpretat per. La premisa és atractiva de per si, però queda pràcticament un any per poder veure-la a les sales de cinema. El film, però, no serà com el de. Explicarà la història de com el creador de dolços va conèixer els oompa-loompa. Promet un repartiment de luxe:...

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor