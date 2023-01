Croàcia adopta l'euro i s'uneix a l'espai Schengen

Croàcia s'ha convertit aquest diumenge en el vintè país de la Unió Europea a adoptar l'euro com a divisa oficial i s'incorporarà també a l'espai Schengen, que facilita el lliure moviment, en una doble fita assolida després d'anys de reformes i avanços amb què ha pogut complir els requisits. Romania i Bulgària, en canvi, de moment es queden fora, per la negativa d'Àustria i els Països Baixos.



L'euro conviurà amb la kuna local dues setmanes i, fins a finals de 2023, serà obligatori que els preus de béns i serveis s'indiquin també en la moneda fins ara oficial. El bescanvi de divises serà gratuït també fins al 31 de desembre, amb un tipus de canvi de 7,53450 kunas per cada euro.

Amb aquesta ampliació, l'eurozona ja suma. Laha destacat que la nova moneda és unque brinda la Unió Europea, a la qual Croàcia es va incorporar l'any 2013, i facilitarà viatges i intercanvis comercials.Quant a la zona Schengen, s'estendrà des d'aquest diumenge aque podran viatjar lliurement i sense controls fronterers. És la vuitena ampliació de l'aliança constituïda el 1985, encara queEls controls marítims i terrestres quedaran aixecats amb efecte immediat, però no la. Aquesta fita no arribarà fins al 26 de març de 2023, coincidint amb els temps marcats des de l'Associació Internacional de. Croàcia serà sotmesa a un examen en el termini d'un any per comprovar que efectivament compleix amb tots els protocols marcats per Schengen.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor