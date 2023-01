Aquesta és la raça de gos que menys borda

, però, a vegades, el seu tarannà dificulta la convivència. Sobretot, quan es viu en un pis. Un dels hàbits més molestos d'aquests animals és el fet que bordin. A desconeguts, a altres gossos, perquè se'ls pari atenció, perquè es queden sols un moment i per una llarga llista de motius. Si bé, hi ha una raça que no presenta aquest comportament: elsEls gossos Basenji. I així ho demostra la ciència. El veterinari en cap de l'American kennel Club's (AKC), el doctor, explica en una entrevista al Newsweek que aquesta raça emet un so més aviat semblant al d'una, amb qui està genèticament lligat pels seus orígens africans. L'anatomia de la seva laringe és diferent, amb unes, el qual fa que no puguin reproduir el so estàndard del bordar.Però no només això, els Basenji. Més que qualsevol altre tipus de gos. Es tracta d'una, alhora que intel·ligent. Això, tot i tractar-se d'un gos de mida mitjana o mitjana-petita. Aquest fet els converteix en animals ideals per a determinades circumstàncies.

