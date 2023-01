Per què les ressaques són pitjors com més grans ens fem? Quatre consells per alleugerir els efectes

Evitar la ingesta abundant d'alcohol o etanol : l'efecte de la ressaca està directament relacionat amb la quantitat d'etanol.

: l'efecte de la ressaca està directament relacionat amb la quantitat d'etanol. En cas d'ingerir alcohol, aquest és menys perjudicial si es beu de manera lenta i, preferentment, amb l' estómac ple .

i, preferentment, amb l' . Es considera menys nociu si es pren un got d'aigua per cada copa d'alcohol . D'una banda, consumirem menys quantitat d'alcohol i, de l'altra, ajudarem a disminuir la deshidratació causada per aquest.

. D'una banda, consumirem menys quantitat d'alcohol i, de l'altra, ajudarem a disminuir la deshidratació causada per aquest. No barrejar diferents tipus de begudes alcohòliques: els efectes de les begudes alcohòliques depenen del nombre i de la velocitat a què les consumim. Independentment de l'ordre, si bevem excessivament tindrem garantit l'efecte ressaca de l'endemà.

Elés una època d'excessos. De milers de cites amb amics o familiars que no es veuen amb l'assiduïtat que agradaria al llarg de l'any. És temps de celebracions, de menjars abundants i especialment acompanyats deque, en excés, provoquen, entre altres coses,, membres del, expliquen que és cert que els símptomes de la ressaca, igual que la percepció més intensa d'aquests, i això tingui probablement relació amb la disminució dels enzims que metabolitzen l'alcohol, la disminució del greix corporal i el nivell d'hidratació. "No obstant això,, com també la gravetat", puntualitzen.Amb això, la doctora Cardona Mozón recorda que la ressaca és la "conseqüència negativa més comuna" després del consum d'alcohol, "la", i assenyala que mai se n'ha d'aconsellar aquestes tendències.Entre els seus principals símptomes la doctora Romero Secin apunta al mal de cap, als marejos, nàusees, fatiga, sensibilitat a la llum i al so, palpitacions, apatia i problemes de concentració i irritabilitat. Això és degut, segons prossegueix, que en la producció de la ressaca intervinguinL'exposició del cervell a l'-alcohol- i els seus metabòlits determina la intensitat de la ressaca, ja que produeixen irritació dels diferents òrgans, sobretot pel que fa al cervell produint aquests símptomes. Tanmateix, l'alcohol inhibeix la producció d'una hormona, la, que actua en el ronyó augmentant la freqüència de la micció i provocant una pèrdua excessiva de líquids. Laque es produeix per aquest mecanisme també contribueix als símptomes de la ressaca com són la set, el cansament, i el mal de cap. Un altre dels símptomes característics és la pirosi o acidesa d'estómac, perquè l'alcohol irrita la mucosa de l'estómac i augmenta els nivells d'àcid, provocant molèsties digestives i sensació de nàusea.És cert que la tolerància de l'alcohol depèn de diversos factors com del que haguem menjat, les quantitats i del sexe? Les expertes de Semergen recorden sobre això que, en termes generals, com més gran sigui la quantitat d'etanol al nostre organisme, més gran serà la gravetat de la ressaca. "Per això,", insisteixen.Amb tot, la doctora Romero apunta els consells següents per alleujar les ressaques alcohòliques:

