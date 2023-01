El Vaticà publica les primeres imatges del cadàver de Benet XVI

El Vaticà ha publicat aquest diumenge les primeres imatges de les restes mortals de Benet XVI, mort dissabte 31 de desembre, i que reposa actualment en la capella del Monestir Mater Ecclesia, que va ser casa seva els gairebé 10 darrers anys, des que va renunciar al pontificat, el 2013. En les imatges es pot veure el difunt a la capella del monestir, al peu d'una creu i amb reclinatoris per a l'oració.



Pope Emeritus Benedict XVI’s remains rest at the 'Mater Ecclesiae' monastery in the Vatican.



Starting Monday morning at 9 am, the Pope Emeritus’ body with lie in state in St. Peter’s Basilica for public viewing until Thursday morning. pic.twitter.com/IwuShYpmqc — Vatican News (@VaticanNews) January 1, 2023

A partir del matí de dilluns 2 de gener, el cos serà exposat en laperquè els fidels puguin tenir "una última trobada amb el Papa Emèrit, per saludar-lo i per dir-li adeu", segons va informar el director de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu,. Elpresidirà el funeral del papa emèrit aquest dijous 5 de gener a les 9:30 hores, a laLa mort de Benet XVI als 95 anys a Roma ha tancat l'etapa de convivència de dos pontífexs que es va obrir després de la renúncia per sorpresa al tron de Sant Pere el matí del 28 de febrer del 2013.va cloure set anys i deu mesos de pontificat de manera inèdita en els darrers 600 anys d’història de l’Església i demostrant la fermesa d'un caràcter que es va anar forjant durant més de 20 anys en els entorns de la cúria vaticana i com un dels principals ajudants de

