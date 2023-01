La rotonda més gran d'Europa està dins d'un embassament

Cada cop és més habitual trobara les carreteres, no només per dirigir els vehicles en diferents direccions, sinó també per fer-los reduir la velocitat a les entrades i sortides de les localitats. Més estrany és trobar-ne una enmig d'uni envoltant un turó.És el cas de la rotonda d', un municipi de la comarca extremenya de la Sibèria, a Badajoz, on el riu Zújar banya el territori. És la rotondai es troba al turó Masatrigo. Una carretera d'un únic sentit l'envolta sencera i la connecta a dos ponts per on circulen els vehicles.Téi mesura 1,3 quilòmetres d'amplada. És coneguda com lai fins i tot és considerada com un prodigi de la natura. Al seu interior, els més exploradors hi practiquendeen dues rutes diferents.

