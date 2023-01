Rècord d'assistència: mig miler de persones participen en el primer bany de l'any a Sant Feliu de Guíxols

Al voltant dehan participat el matí d'aquest diumenge en la multitudinària edició d'enguany del primer bany de l'any a. A la una del migdia en punt, els banyistes s'han llançat a l'aigua amb barrets de pare Noel, d'any nou o banyes de ren, entre altres complements festius. La platja del municipi era plena a vessar d'espectadors que no es volien perdre la primera remullada.El regidor d'Esports,, ha destacat la gran afluència de gent, la més alta de la història, després de dos anys de no poder-se celebrar per culpa de la pandèmia. "", ha dit. Segons l'organització, l'aigua estava a una temperatura de. Hi havia unes 300 persones apuntades, però molta gent s'hi ha presentat sense inscriure's.Elés un d'aquests banyistes que no viuen a Sant Feliu, però que han adquirit el costum de traslladar-s'hi cada primer d'any. Fa quatre anys que, com a, s'hi desplacen amb la dona i els fills des de Vidreres per fer la primera capbussada al mar. "", ha explicat. A més, enguany, Vázquez ha aconseguit ser el primer a arribar fins a una de les dues boies on l'organització diposita una. "Feia temps que tenia ganes d'agafar-la", ha reconegut. Avui, brinden a la sorra.Una altra banyista, la, hi ha arribat des de Terrassa. Han passat el Cap d'Any amb la família al municipi i "és el primer any" que hi participen, tot i que tenen el costum de banyar-se al mar l'1 de gener en altres localitats. "", ha compartit. Ja es plantegen repetir-ho en futures ocasions.La jornada ha acabat amb una, en què també s'ha repartit brou, per acostar-se a les preferències de tothom. La majoria de banyistes es canviaven a la sorra per recuperar l'escalfor i ho combinaven amb els beuratges per acabar de recuperar temperatura. Tot i això, el regidor d'Esports ha afirmat que "". L'organització calcula que estava a uns quinze graus. A més, el sol ha ajudat als indecisos a capbussar-se. La temperatura exterior ha estat de 16 graus.

