Si no hi saltes a temps, prens mal: el curiós (i perillós) ascensor que s'ha fet viral a internet

Una entrada sense portes i un sistema de compartiments en constant moviment. Quan els dos espais coincideixen, salta-hi. Però alerta, si no calcules bé, pots prendre mal. No és una atracció d'una fèria, és un tipus d'ascensor anomenatque s'ha popularitzat recentment a les xarxes socials pel seu singular mecanisme. Si bé, no es tracta de res nou. Va ser inventat la dècada dels 1860 i, de fet, ja només s'utilitza de manera residual ai la, que aplega milions de curiosos, s'ha incendiat amb una publicació en què es mostra el funcionament del Paternoster i com un turista, estranyat i atemorit, el fa servir. El més curiós és la naturalitat amb què una treballadora de la neteja baixa per l'altra banda com si res, mentre el primer encara transpira.El conjunt de compartiments oberts no només es mouen de manera constant, sinó que fan la volta quan arriben al primer i a l'últim pis, per continuar circulant ara en la direcció contrària. El perill principal és no entrar-hi correctament i esclafar-se contra el marc de l'aparell. Tant és així, queper poder fer-lo servir.

