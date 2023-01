L'aplaudit gest d'Ibai Llanos durant la retransmissió de les campanades

Con Ramón García, Anne Igartiburu, y traducido al lenguaje de signos. Ole Ibai, Ole Twitch, olé la nueva TV.

Se merece tener más audiencia que todas las TV juntas pic.twitter.com/WiqbAR3bDU — Luis Llamas (@LuisLlamas) December 31, 2022

Ibai ha dado las campanadas en la Puerta del Sol (Mediaset no).

Ibai ha tenido a Anne Igartiburu y Ramón García (TVE no).

Ibai ha tenido una intérprete de lenguaje de signos, las cadenas de televisión convencional NO.



¿Necesitáis más razones para pasaros a Twitch? — ZURIÑE con S 🏁 (@GP_Zuri) January 1, 2023

Més enllà de la televisió convencional, lestambé es van poder veure i seguir per Twitch gràcies a l'streamer. Per segon any conscutiu Llanos, acompanyat de Ramon García, i enguany també d'Anne Igartiburu, va oferir al seu canal un dels moments més esperats pels espectadors.I enguany, per descomptat, ha tornat a ser un. No només per l'audiència que va aconseguir durant la retransmissió, sinó per un gest molt significatiu que ha inundat les xarxes. L'streamer va incorporar unadurant tot el directe per arribar al màxim d'espectadors possible.Es tracta d'un fet insòlit, ja que, que ha estat molt aplaudit pels seguidors. "Que Ibai sigui l'únic que ha posat una intèrpret de llengua de signes és per deixar de posar 'pasta' a la tele, de veritat", assegura un usuari a Twitter.

