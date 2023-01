Barcelona, la ciutat europea «gairebé ideal», segons Resonance

Barcelona ha escalat tres posicions respecte a l'any anterior i se situa en ladel rànquingque impulsa la consultora Resonance. L'ens la considerai en destaca l'aposta per restringir el trànsit, la implantació de superilles i l'augment de carrils bici.Altres punts forts de la ciutat són l'aposta per ser una ciutat mési amable per als ciutadans, juntament amb altres factors com el, lesi elsi la "vitalitat" dels. Barcelona ha quedat darrere de Londres, París, Nova York, Tòquio i Dubai i per davant de Roma, Madrid o Amsterdam, d'un total de cent ciutats.A l’informe s’explica que després de la pandèmia Barcelona recupera de mica en mica les seves xifres dei es mencionen les normatives peri evitar l’esgotament de l’oferta immobiliària.Aquest rànquing classifica les 100 millors ciutats de tot el planeta de més d’un milió d’habitants mitjançant una combinació d’estadístiques i d’opinions d’autòctons i visitants. En determina els factors que fan que siguin les més atractives per viure-hi o treballar-hi. Enguany, també s'ha guardonat de forma honorífica Kíiv alhora que es reconeix "el coratge, la resistència i la valentia" de la capital ucraïnesa.

