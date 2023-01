Tres intents d'agressió sexual taquen la nit de Cap d'Any a Barcelona

la nit de Cap d'Any a Barcelona. Aquests són els fets més destacats del balanç del dispositiu de seguretat a la ciutat. No han transcendit més dades d'aquests incidents, segons ha explicat aquest diumenge al matí el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat,. Malgrat tot, ha destacat eltenint en compte el volum important de persones que van sortir a celebrar-ho. També ha admès que desitjaria que fos "un model de celebracions de característiques semblants" al llarg de l'any. D'altra banda, ha afirmat que els itineraris segurs han funcionat correctament i. "Ha sigut un dispositiu ajustat", ha afirmat.L'endemà de la nit de Cap d'Any, els cossos de seguretat han fet undel dispositiu a la ciutat. El tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, ha reconegut la feina feta per tots els cossos així com eldels responsables del sector de l'oci i la restauració.Malgrat les altes concentracions de persones en punts com l'avinguda Reina Maria Cristina on es feia el piromusical --, el barri de Gràcia o el port marítim, ha predominat el civisme en tota la ciutat. L'ús de drons de les forces de seguretat han contribuït a la prevenció i a una millor regulació de massificacions de persones en alguns punts.Pel que fa al trànsit, tampoc hi ha hagut incidències destacades i les proves d'alcoholèmia que s'han fet al llarg de la nit no han deixat xifres importants de conductors ebris i ho han situat en els nivells habituals d'un cap de setmana ordinari. "", ha afirmat Batlle, que ha comparegut davant dels mitjans acompanyat de l'inspector de la Guàrdia Urbana Jordi Oliveres, i el cap de servei de Bombers Sebastià Massagué.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor