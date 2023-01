El Zakaria, de Palafrugell, primer nadó català del 2023

Passava només un minut de la mitjanit quan ha nascut ela Catalunya. Pesava 3,180 quilograms i ha nascut a l'hospital de Palamós. És el, fill de la Meryem i el Mohamed, una família resident a Palafrugell.Pocs minuts després ha estat al sud de Catalunya on ha arribat el segon nadó de l'any. L'Hospital Verge de la Cinta deha vist la cara del, de 2,960 quilograms, i fill de la Khadija i l'Ahmed, que viuen a l'Aldea.A la regió Metropolitana Nord, el primer naixement ha tingut lloc a l’Hospital Germans Trias de, en un part natural sense problemes. El nadó, l’, ha nascut a les 00.25 hores amb un pes de 3,590 kg. Els seus pares, l’Arminda i el Rubén, són originaris de Bolívia i viuen a Santa Coloma de Gramenet. L’Àlex Adrián és el segon fill de la família.Mentrestant, el primerde l'any ha estat l’, fill de Tanzilia i l’Amirgul, que provenen del Kirguizistan. L’infant ha nascut a l’Hospital del Mar a les 00.51 hores, amb un pes de 3,872 kg.El primer nadó de la regió Metropolitana Sud ha estat una nena, la, que ha nascut a les 02.14 hores del matí a l'hospital Sant Joan de Déu. Els seus pares són la Mary i l’Àlex i viuen a Esplugues de Llobregat. La Dayla Mia ha pesat 3,660 kg el moment de néixer i, tot i que el part s’ha avançat uns dies -no l’esperaven fins al 6 de gener-, tant la criatura com la mare estan perfectament.A la demarcació de, el primer nadó de l’any ha estat el, que ha nascut a les 02.15 hores a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, amb un pes de 3,180 kg. Els seus pares, l’Íngrid i el Carlos, són de les Borges Blanques.Pel que fa a la regió sanitària de, laha estat el primer nadó a néixer. Ho ha fet a les 02.59 hores al Pius Hospital de Valls i ha pesat 3,415 kg. La Yasmin és la quarta filla de la família –té tres germans més grans–, i els seus pares són la Najat i l’Slimane.

