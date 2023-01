El truc per fer un ou ferrat perfectament rodó

Si hi ha un aliment que es pot considerar clau i versàtil de la cuina mediterrània és. Es pot fer de maneres molt diverses i es pot utilitzar en múltiples receptes: ous escalfats, poché, en truita, a la florentina. Però la recepta clàssica i senzilla que s'imposa a la resta és lTot i ser fàcil i ràpid de preparar,. Hi ha un ritual bàsic: posar una fina capaa una paella perquè s'escalfi i després tirar-hi l'ou ambal gust. És recomanable abaixar la potència del foc quan ja hi ha l'ou a la paella perquè es pugui fregir correctament, però cadascú té la seva tècnica pròpia per aconseguir-ho.Tot sembla estar sota control si se segueixen aquests passos, però la realitat és just la contrària: la clara de l'ou s'escampa lliurement per la paella sense control fent formes totalment diverses i irrepetibles. Si això es vol evitar hi ha unperquè quedi l'ouNomés cal tallar unaa rodones i agafar un delsque en surten. Primer es daura la ceba a la paella i, un cop aconseguit el punt desitjat, es tira l'ou a l'interior de l'anell. Així es fregirà uniformement i es mantindrà en forma rodona de la paella al plat.

