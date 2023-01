Detenen un home a Ripoll per difondre instruccions per fabricar armes i explosius casolans

La, dins de l'operació Napalm, hacom a presumpte autor d'unpresumptament destinades a la venda a tercers. Al seu domicili, havia instal·lat unper a lamitjançantque s'ha desmantellat. L'operació es va iniciar a l'octubre, quan la Guàrdia Civil va detectar un usuari que, a través de publicacions en plataformes web publiques, com fersubstancialsper augmentat la seva capacitat lesiva, així com dissenyar peces en 3D per a aquestes armes, imprimir-les, aplicar-les i com fer-les servir.El detingut també difoniai confeccionar artefactes explosius de gran letalitat. Els elements necessaris per realitzar aquest tipus d'explosiu que ensenyava a través d'internet es poden adquirir a qualsevol superfície comercial, com ara fertilitzant o altres productes.Aquestes publicacions havien generat un gran nombre de visualitzacions i descàrregues a la xarxa. A més del seguiment dels comentaris i publicacions, els agents de la Guàrdia Civil van trobar diversosi altres afins a ideologia extremista i antisemita. La persona investigada presumia d'haver participat en entrenaments de grups parapolicials i que estava prenent mesures de seguretat per si les Forces i Cossos de Seguretat entraven al seu domicili.Fruit d'aquesta investigació, la Guàrdia Civil va localitzar el resident a Ripoll. Els agents van registrar el seu habitatge i van trobar nombroses. Totes van ser intervingudes, juntament amb una ballesta, més de vint armes blanques, una defensa semirígida, rossinyols, grillons, dispositius electrònics i d'emmagatzematge o documentació falsa.A casa seva, el detingut disposava d'una impressora 3D amb què havia fabricat il·legalment les peces per acoblar armes de gas de diferents calibres. Igualment, disposava de les primeres matèries necessàries usades per a la seva fabricació. També es van trobar manuals sobre l'ús, el maneig i la fabricació d'armes de foc a través de la impressió en 3D.Amb aquesta actuació, la Guàrdia Civil ha impedit la difusió de tutorials que poden ser utilitzats per qualsevol particular per a la fabricació d'explosius casolans, amb la finalitat de ser utilitzats per atemptar contra la vida i la integritat de les persones. Aquesta operació l'han dut a terme agents especialitzats de les Seccions d'Informació de les Zones de la Guàrdia Civil del País Basc i Catalunya, i el Grup d'Acció Ràpida (GAR).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor