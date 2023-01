Cap víctima mortal a les carreteres catalanes la primera nit de l'any

Durant lano s’ha registratinterurbana catalana, ni es té constància de cap accident greu. Tampoc no hi ha hagut cap incidència viària destacada que hagi dificultat la circulació a les principals carreteres i autopistes catalanes.Segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022 s’han registraten 142 accidents en zona interurbana. Això suposa unen el nombre de víctimes mortals respecte al 2019, any de referència abans de la pandèmia. Les dades de sinistralitat del 2022 també indiquen quede les víctimes mortals registrades són(119) i el 24% són dones (38).D’aquestes 157 persones mortes a les carreteres, el 44% correspon als anomenats. Concretament, han mort 42 motoristes, 8 ciclistes i 18 vianants, mentre que en el mateix període de 2019 havien mort 49 motoristes, 9 ciclistes i 12 vianants. Aquest 2022, un usuari de VMP també ha perdut la vida a les carreteres, tot i que aquests vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics tenen prohibida la circulació per la xarxa viària interurbana.El dispositiu especial delsdurant la nit de Cap d’Any ha vetllat per garantir la seguretat ciutadana, l’ordre públic i la mobilitat per la xarxa viària catalana, amb un total de 2.768 agents repartits arreu del país. Durant la nit s’han, de les quals 39 estarien relacionades amb delictes contra el patrimoni, 5 per delictes amb lesions, 12 per delictes de violència de gènere o violència en l’àmbit de la llar i 18 per altres fets.Pel que fa al trànsit, s’han realitzat un total dea tota Catalunya. En aquests s’han efectuat un total de 1.203 lectures d’alcoholèmia, de les quals 84 han resultat positives. Durant els controls també s’han fet 32 lectures per drogues, 17 de les quals han resultat positives.El telèfon d'emergències 112 ha rebutdurant la nit de Cap d'Any i fins aquest diumenge a les 9 hores, el que representa unrespecte fa un any, quan es van rebre 3.356 trucades. Les 4.883 trucades d’aquesta nit han estat per alertar de(un incident pot provocar diverses trucades d’avís).El 28,9% de les trucades (1.414) han estat per demanar; seguit del 19,7% (965 trucades) per alertar; un 16,6% (812 trucades) peri un 11,4% (560 trucades) per. El 5,7% (279 trucades) ha estat per alertari ri un 5,4% (267 trucades) per

