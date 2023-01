​Apareix un misteriós monòlit al cràter d'un volcà a Olot

Aquest matí m'he endut una bona sorpresa quan he pujat al Montsacopa a estrenar el meu regal de Nadal #Olot #Montsacopa 8.02 AM pic.twitter.com/CVfUT6goo8 — Àgata Losantos (@agatalosantos) December 28, 2022

Diversos curiosos s'han acostat durant el matí a fotografiar l'element Foto: Martí Albesa

Els casos de Platja d'Aro, Celrà o Utah

Un misteriós monòlit platejat va aparèixer el passatal cràter del volcà Montsacopa. Es tracta d'un element fabricat d'acer inoxidable que té una forma de prisma triangular i uns tres metres d'alçada. El monòlit ha aparegut al centre del cràter del volcà olotí.L'avís l'han donat de bon matí alguns veïns. I és que la zona és sovint freqüentada per ciutadans que passegen o fan esport de bon matí pujant al volcà.Segons han confirmat fonts de l'Ajuntament d'Olot, de moment,. La Policia Local no té cap informació al respecte i ha obert una investigació, tot i que de moment no preveu actuar ni retirar la figura.L'aparició d'un monòlit misteriós. L'abril del 2021 Platja d'Aro va viure una situació molt similar quan va aparèixer un element d'aquestes característiques a la platja de sa Conca . A Santes Creus, al municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp), a Celrà i a Poblet (Conca de Barberà) també van aparèixer monòlits que, avui dia, encara. En els tres casos catalans, tots els elements van ser traslladats a indrets més segurs i, avui en dia, s'utilitzen com a reclam turístic.Més enllà dels casos catalans, hi ha un episodi anterior a Utah (els Estats Units). Allà va ser el primer cop on es va registrar l'aparició d'un monòlit, concretament al desert d'aquest estat nord-americà. Va ser l'any 2020 i l'element va desaparèixer de la mateixa manera que es va descobrir:. Des del descobriment del monòlit de Utah, també en van anar apareixent a altres llocs com. Ara, Olot també s'afegeix a la llista.

