Impresionantes imágenes del rescate de los 3 pasajeros de la Piper PA-28 que realizó un aterrizaje de emergencia en la cumbre del Lagorai (Italia), el día de ayer.

Ninguno de los ocupantes sufrió heridas de gravedad 👏👏@controladores #piper #lagorai #Italia #accidente pic.twitter.com/kI6c7yXQX3 — Turama (@turama_es) December 30, 2022

Lad'unaes va veure obligada a realitzar una maniobracomplicada d'emergència als Alps per un problema al motor., estava a càrrec de l'avioneta, amb què viatjava amb dos familiars, quan el motor va donar problemes mentre sobrevolaven el pic de Mont Cece, a lesitalianes.L'única solució possible per a la pilot: unen una zona molt escarpada. Va ser, ja que tant ella com els dos acompanyants en van sortir sense ferides greus de l'aterratge.Elsitalians van haver deels passatgers del vol en una zona complexa per la situació geogràfica. A més, la neu acumulada a les muntanyes encara dificultava més el rescat, que es va poder completar sense problemes.

