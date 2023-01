El raper Hasel denuncia «humiliacions» policials a la presó de Ponent

El raper Pablo Hasel ha denunciat per carta al Departament de Justícia la "desatenció mèdica" que pateix a la presó de Ponent i la "humiliació" a què el van voler sotmetre durant una colonoscòpia els Mossos d'Esquadra.Segons explica ell mateix a la missiva, de la qual ha publicat un tros a les xarxes socials, no es va poder fer una colonoscòpia perquè els agents volien estar al seu costat "despullat amb el tub posat" i mantenir-lo emmanillat."Tractat pitjor que violadors i pederastes", afegeix. Hasel ha explicat que pateix forts problemes estomacals per les condicions de la presó i ha lamentat que després de "lluitar i esperar un any" per les proves, va passar això. El raper ha qualificat d'"inhumana" la presó de Ponent.

