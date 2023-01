Un peix amb dents humanes agredeix un bussejador a Egipte

La quantitat d'espècies de peixos que habiten els oceans i mars de la Terra és enorme. N'hi ha de grans, però també de diminuts, alguns de pacífics i d'altres més agressius, i fins i tot algun amb. És el cas del, també conegut com a, conegut bàsicament per aquesta característica.Aquest insòlit animal ha protagonitzat una trobada poc agraïda amb unels darrers dies. L'estatunidenc, de 31 anys, estava fent una immersió a la costa de Sharm el-Sheikh quan, de sobte, el seu grup de busseig es va veureper un peix ballesta després de passar massa prop per un dels seus nius.Va ser un incident que el bussejador atribueix a un canvi de corrents marins que va portar el grup a passar per sobre del niu. Mentre la femella estava vigilant els ous, elva sortir ràpidamentamb cops i mossos constants a les cames dels bussejadors. El funcionament de les parelles de ballestes és molt "" i la reacció del mascle va ser l'esperada: anar a protegir tot l'espai entre el niu i la superfície de l'aigua.De fet, el primer objectiu del peix porc no era el mateix Pikul, sinó el seu company Maira. "Ell anava primer i, de sobte,, així que vaig nadar fins a ell per ajudar-la", detalla al South West News Service. Aquest moviment va capgirar tota l'atenció del peix que finalment va decidir atacar Alex Pikul.La ballestai les càmeres ho van captar. També el crit que ell mateix va fer com a resposta a l'atac. "Em va espantar i em va fer mal, però no em va trencar la pell, així que no va ser perillós", confessa el jove.

