El «Menut» s'enlairarà finalment dimarts des de Cap Canaveral

Col·laboració europea

Cent empreses i 1.500 llocs de feina

El, el segonimpulsat per la, s'enlairarà definitivament aquest dimarts 3 de gener. El mes d'octubre, es va anunciar el llançament pel dimarts 6 de desembre amb un coet de l'empresa estatunidenca, però la companyia d'Elon Musk el va endarrerir.El conseller d’Empresa i Treball,, acompanyat de la secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost i Faus; del director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya,; i del CEO d’Open Cosmos,, seguirà el llançament del segon nanosatèl·lit que el Govern posa en òrbita en el marc de l’Estratègia NewSpace. Ho farà des de la seu de l’empresa Open Cosmos, a Barcelona, on també s’hi aplegaran membres dels equips tècnics que han participat en el projecte.Els responsables d'aquest nou projecte de nanosatèl·lit català també recorden que el llançament de l'el mes de març de 2021 ja va patir demores de darrera hora. A l'espera de novetats, la, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) i l'empresa fabricant de l'aparell,, continuen pendents de la decisió d'SpaceX, l'empresa estatunidenca encarregada del llançament.El Menut, segona peça de l'Estratègia NewSpace de Catalunya, formarà part del projecte OpenConstellation, un conjunt de nanosatèl·lits que treballaran de forma coordinada per afrontar reptes globals com el, lai els desastres naturals, entre d'altres. Segons l'IEEC, el projecte neix amb l'objectiu d'esdevenir la infraestructura "global i compartida" de satèl·lits d'observació de lamés gran del món. Per aconseguir-ho, organitzacions espacials de totja han aportat el primer conjunt de satèl·lits.En aquest context, el nanosatèl·lit Menut i el Mantis -de l'agència espacial del Regne Unit i l'Agència Espacial Europea (ESA)- seran els dos primers dels set satèl·lits que integren la primera generació de l'OpenConstellation. "La constel·lació incorporarà posteriorment nous lots de satèl·lits, a partir de les aportacions de membres actuals i de nous, amb el propòsit d'arribar a un total de 25 satèl·lits amb la combinació de resolució espacial i espectral que requereix el mercat", apuntava l'IEEC en una nota aquest setembre.Des de la Generalitat afegeixen que les dades obtingudes pel Menut aportaran informació "cabdal" per incidir en aspectes clau de la gestió delcom ara l'anàlisi de ladels cultius i dels sòls, la prevenció i detecció d'incendis forestals i la planificació i supervisió del desenvolupament urbà i rural, entre d'altres. Paral·lelament, l'executiu també espera que el llançament dels nanosatèl·lits augmenti la projecció de l'ecosistema espacial català i la seva connexió amb altres pols d'Actualment, Catalunya compta amb gairebé 100 empreses i entitats del sector espacial que ocupen més de 1.500 treballadors i facturen anualment més de 800 milions d'euros. En concret, l'àmbit delsuposa un 20% del sector, i el Govern preveu que multiplicarà per quatre les xifres de facturació i ocupació en els cinc anys vinents.

