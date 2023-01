Quatre excuses per consumir cultura aquestes festes

Ja no volem més perfum ni més mitjons. Aquest any, per Reis, el millor que ens podeu regalar són experiències culturals. Us en proposo quatre de diferents que tenen lloc a Barcelona (o en poden tenir), perquè ningú tingui excusa per no regalar cultura en aquesta ciutat.

Digital Impact, al Disseny Hub

El teatre de La Calòrica

Òpera al Liceu

"Les altures" de Sebastià Portell

Que no us passi allò que m’ha passat a mi tantes vegades de voler anar a veure alguna cosa i tenir-ho present, però anar-ho ajornant fins que caduca. L’altre dia es va presentar una exposició que acollirà el Disseny Hub Barcelona la primavera vinent. No falta tan per primavera, la tenim a tocar com aquell qui diu. Es titula “Digital Impact” i és una exposició, però, sobretot, és una experiència. És una ciutat per explorar i un mapa on posar nom a aquelles persones que creen el present i el futur de l'art. Els organitzadors han suggerit que els visitants ens podrem submergir i reflexionar sobre qüestions que tenen a veure amb l'art del futur i el paradigma digital. Defensaré i recomanaré La Calòrica sempre que en tingui ocasió perquè no fa pinta que hagin de decebre mai, és bastant flipant. Aquestes festes i aquest mes de gener, la companyia catalana torna a Barcelona i ho fa ocupant dos dels escenaris més populars de la ciutat: el Borràs i el Poliorama. Al primer, hi interpreten ‘De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda’ fins al 8 de gener, una sàtira sobre la crisi climàtica i el món que estem deixant a tots aquells que venen darrere nostre. Ja la van interpretar al TNC i al Poliorama i van exhaurir totes les entrades, cada cop que la reprogramen se sent com un regal del gremi. I a partir del 10 de gener, al Poliorama, interpretaran la seva obra icònica, Els ocells, una altra sàtira però aquest cop inspirada en l’obra d’Aristòfanes enfocada en l’auge del populisme neo-liberal. Dues delícies amb segell La Calòrica que jo, malgrat ja haver vist en sales com el TNC o la Beckett, ara torno a repetir.La música en viu és una de les coses que més m’emociona. I potser a algú a qui hagueu de fer un regal també. Aquests dies, del 4 al 21 de gener, al Gran Teatre del Liceu s’hi interpreta Tosca, un melodrama de Puccini en tres actes amb un rerefons polític interessantíssim. Ja se sap que l’òpera és cara, però hi ha opcions més allunyades de l’escenari que poden arribar a costar fins a menys de vint euros. Regalar una nit a l’òpera no és només regalar música, és regalar emocions. Aprofito també per recomanar que si mai aneu a veure una òpera al Liceu, per tal d’aprofundir més en la història, podeu escoltar el podcast que fan de prèvia Malgrat llegir-lo i seguir-lo de fa temps, vaig conèixer el Sebastià Portell fa relativament poc i em va fer molta il·lusió comprovar que és igual de bon escriptor que de bona persona. Aquest 2022 ha publicat la seva darrera novel·la, ‘Les altures’, que narra la vida de l’artista Ismael Smith, un gran oblidat del nostre país. Un referent queer avant la lettre. El que més m’agrada de regalar cultura és la part col·lectiva que suposa, i malgrat semblar que llegir un llibre pot ser un acte més aviat solitari, regalant ‘Les altures’ estàs regalant també la possibilitat d’endinsar-te en la vida i psicologia de Smith i en l’escriptura de Portell. Us enamorareu de tots dos.

