Barça i Espanyol empaten en un derbi agitat per Mateu Lahoz

El derbi de barcelona s'ha tancat amb unen el retorn del futbol masculí a la ciutat després del Mundial de Qatar. Un gol dei un altre dehan dibuixat un resultat que agrada més als visitants, el dia queha tornat a ser protagonista. El marcador pot haver estat curt, però no el llistat de targetes -grogues i vermelles.La balança s'ha començat a decantar ben aviat, el minut 7, quan Marcos Alonso ha aconseguit materialitzar, de cap, una jugada més aviat pròpia de l'handbol.ha servit un centre precís per, que ha prolongat al primer toc cap aque, de la mateixa manera i sense que la pilota toqués el terra, ha deixat la pilota morta perquè l'avui central blaugrana fes pujar el primer gol al marcador.A partir d'aleshores, cap dels dos conjunts ha aconseguit fer-se amb el timó de la primera part. Els migcampistes d'uns i altres no han sabut apropiar-se de la pilota i el partit s'ha descontrolat. Un escenari que ha beneficiat l', que ha protagonitzat algunes arribades perilloses. La més clara, de, que ha disparat fregant l'escaire dret de la porteria de Ter Stegen. Per la banda blaugrana,ha xutat entre el bosc de cames blanc-i-blaves i, si no hagués estat per uninsegur, hauria multiplicat per dos la diferència de gols.A la segona part, però, ha estat elqui ha sortit més endollat i ha inclinat el camp cap a la porteria visitant. Una primera internada dei un espectacular gir de cap de Lewandowski han estat a punt de ser premiats amb el gol. Si bé, ha estat l'Espanyol qui ha aconseguit trobar la xarxa. Joselu ha fet bo elque ell mateix ha provocat per marcar l'1 a 1. Els jugadors blaugranes s'han llançat sobre Mateu Lahoz, però el VAR no ha considerat que fos necessari fer-li revisar la jugada.I, per si no era suficient, ha començat elha hagut de marxar abans d'hora per protestar quan ja tenia una groga. Si bé, l'Espanyol ha estat pocs minuts amb un home més.ha tallat un contraatac i s'ha guanyat acompanyar al de l'Hospitalet en el seu camí cap a les dutxes.també s'hi hagués unit, si no hagués estat pel VAR, que ha fet retirar la vermella directa que Mateu li havia ensenyat per agressió a Lewandowski. Tot, abans que Àlvaro Fernández s'hagi vestit de Lev Yashin i hagi salvat dues ocasions claríssimes del Barça.Pocs plats futbolístics podien superar l'atractiu d'un derbi català escalfat ja des de la prèvia per la sorprenent decisió del braç jurídic de la lliga de permetre la participació de Lewandowski, que havia estat expulsat el darrer partit. Com a resposta a aquesta "", l 'Espanyol no ha tingut representació institucional a la llotja del Camp Nou , com va anunciar en un contundent comunicat. Fins i tot, alguns mitjans van informar que el club perico s'hauria plantejat no presentar-se al partit. Finalment, sí que ho ha fet i el matx s'ha tancat amb un empat més que valuós pels seus interessos.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor