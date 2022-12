Revolució a Netflix: prohibeix els comptes compartits a partir de 2023

La plataforma de continguts per excel·lència arreu del món,, prepara un moviment revolucionari per 2023: posarà. Això vol dir que totes aquelles persones que fan servir un mateix usuari i no conviuen al mateix habitatge hauran de deixar de fer-ho si no volen veure com se'ls aplica un càrrec addicional a la factura. Els que resideixin en una mateixa casa, en canvi, podran mantenir les condicions com fins ara.Així ho va comunicar l'empresa als seus inversors l'endemà de recuperar força a la borsa, amb una, després d'un any complicat. De fet, no és res nou, ja que els termes i condicions sempre han incorporat una clàusula referent a la impossibilitat de compartir el compte. Si bé, fins ara, s'havia fet els ulls grossos, quelcom que deixarà de passar.. La companyia verificarà la ubicació dels diversos individus que fan servir un compte des de l', així com des dels identificadors dels dispositius emprats i el monitoratge de l'ús del perfil. Això no vol dir, però, que no es podrà veure sèries i pel·lícules fora de casa. Aleshores, caldrà verificar el dispositiu per comprovar la identitat de l'usuari.Tot i que encara no s'ha anunciat la data definitiva de la implementació d'aquesta nova mesura, ja s'han dut a terme les primeres proves pilot a països com. Se sap, això sí, que s'implementarà a inicis d'any. Netflix oferirà l'opció de pagar una mica més per afegir un "" al compte.

