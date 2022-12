Mor als 49 anys Carmina Pozuelo, regidora del PSC a Reus

La regidora delde, haaquest dissabte a la matinadaalsarran d'un. Pozuelo formava part de l’executiva de l’agrupació local dels socialistes i durant aquest mandat s’ocupava sobretot de temes dei d’organització municipal. Afiliada al PSC des del 2015, després d’anar a les llistes com a independent, Carmina Pozuelo es va incorporar de regidora al grup socialista de l’Ajuntament de Reus el maig de 2017 en substitució deEn les eleccions del 2019 anava sisena a la llista del PSC i va ser escollida regidora. Pozuelo es va conscienciar políticament en la seva etapa d’estudiant a l’. Es va implicar en entitats d’, amb l’esplai Sol i Vista, amb associacions de veïns i amb l’AMPA de l’Escola Cèlia Artiga. També ha col·laborat com a sòcia en diferentsi fundacions. A més, va treballar a la restauració, com a administrativa i va regentar una botiga de queviures.A través d'un comunicat, el portaveu del grup municipal i primer secretari del partit a Reus,, ha volgut reconèixer la tasca de la regidora: "Agraïm tota la dedicació i la seva entrega en aquests anys. Ha estat un exemple per tots nosaltres i el seu compromís i el seu tarannà obert i dialogant per sempre".Per la seva part, la candidata a l'alcaldia del PSC,, també ha volgut dedicar-li unes paraules: "La Carmina era una persona fascinant i excepcional. Poques persones, per no dir, cap, he vist amb la seva valentia, lluitadores i treballadores com ella", diu Guaita, que afegeix "ha estat sempre una defensora de la justícia social, del medi ambient i del feminisme.

