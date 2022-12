Nou impost al plàstic amb l'arribada del 2023

Nou impost per gravar el plàstic no reutilitzable

Prohibició legal de diversos elements plàstics d'un sol ús

Facilitar l'ús de recipients reutilitzables als establiments d'alimentació

Facilitar la compra a granel

Obligatorietat d'oferir aigua de l'aixeta gratis

Més sancions per abandonament de residus

amb l'arribada del. Aquestentren en vigor la gran majoria de novetats incloses en la llei estatal de residus i sols contaminants per a una economia circular , aprovada definitivament el passat 8 d'abril., totes les novetats d'aquesta legislació que pretén reduir en pes 13% de residus generats l'any 2025 i el 15% al 2030 (respecte al 2010).La gran novetat de la llei de residus . Concretament, es gravaran aquells envasos no reutilitzables de plàstic o que s'hagin fabricat de plàstic no reciclat. El tipus impositiu serà de. Els venedors hauran de mostrar al tiquet de venda el preu diferenciat, entre el que costava abans un producte i el que costarà a partir de gener. La mesura afecta, entre altres, però no s'aplica als productes sanitaris i farmacèutics.La llei estatal ratifica la: bastonets de cotó –excepte en l'àmbit de productes sanitaris-, coberts (forquilles, ganivets i culleres), escuradents, plats, palletes i agitadors de begudes de plàstic i pals per subjectar globus, entre altres. També recipients i gots de poliestirè expandit per a aliments i begudes. La Unió Europea ja ho va prohibir el juliol de 2021, però legalment a l'Estat encara no s'havia aplicat.Des d'aquest 1 de gener, tots els establiments d'alimentació que venguin productes frescos i begudes, així com aliments cuinats, estaran obligats a acceptar l'(bosses, tuppers o ampolles, entre altres) adequats per al producte que es compri i degudament. Si no és així, els recipients podran ser rebutjats pel comerciant.En els darrers anys han proliferat les botigues d, tot i que encara amb un èxit desigual. La llei obliga que, a partir d'aquest 1 de gener, les botigues d'alimentació a partir de 400 metres quadrats dediquin, com a mínim, una la compra de productes a granel.La llei estatal de residus també recull l'obligatorietat de bars i restaurant d'oferir gratuïtament. Ara bé, a diferència de la majoria de disposicions, va entrar en vigor el passat 10 d'abril just després de l'aprovació de la normativa.La nova llei estatal de residusper abocar brossa al medi natural, fora dels contenidors o la gestió incorrecta de materials perillosos. Concretament, es preveuen multes de fins a 2.000 euros per a casos greus, de 100.000 per a greus i de fins a 3,5 milions per a molt greus –en el cas dels residus perillosos les quantitats màximes per als comportaments lleus i greus són 20.000 i 600.000 euros, respectivament-.La normativa incloïa entre les prohibicions laen considerar-les un residu. La pressió de partits, administracions i organitzacions agràries ha fet decaure aquesta mesura i, a partir del 2 de gener, es recuperarà la situació prèvia on d'octubre a abril només cal realitzar una comunicació genèrica.

