Premis de la Grossa de Cap d'Any



Llistem els 5 grans premis que es repartiran avui al sorteig: - Primer premi: 200.000 euros per cada bitllet (20.000 per euro jugat)

- Segon premi: 65.000 euros per cada bitllet (6.500 per euro jugat)

- Tercer premi: 30.000 euros per cada bitllet (3.000 per euro jugat)

- Quarts premis: 10.000 euros per cada bitllet (1.000 per euro jugat)

- Cinquens premis: 5.000 euros per cada bitllet (500 per euro jugat)