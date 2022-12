El cantant d'Aerosmith, Steven Tyler, acusat per abús sexual i «avortament forçós» a una menor

Nou escàndol amb menors al món de la música. El cantant estatunidenc d'ha estat denunciat per agressió sexual i obligar a avortar a una menor de 17 anys en la dècada dels setanta., que ara té 65 anys, no inclou de manera explícita el nom de l'artista, però sí que ha fet pública la seva experiència amb el denunciat, segons explica la revista The Rolling Stone.El que sí que concreta la denúncia és que Tyler hauriaa l'aleshores menor, amb qui va mantenir una relació de tres anys, tal com es pot llegir a les memòries de l'artista. "", hi relata, abans de descriure com els pares de la noia li van traspassar la custòdia.Holcomb afirma que la relació amb Tyler va començar el 1973, després d'un concert d'Aerosmith a la ciutat de Portland, als Estats Units. A partir d'aleshores, el cantant l'hauria "" i "" per fer-li creure que els abusos es tractaven de símbols d'amor. Amb aquests mateixos mètodes, hauria aconseguit fer-li avortar quan va quedar embarassada amb 17 anys.

