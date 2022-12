Amenaça els Mossos amb ganivets i protagonitza una persecució en bicicleta

La Policia Local de Salt, al Gironès, i els Mossos d'Esquadra han detingut un home armat amb ganivets que amenaçava la gent en ple carrer. L'individu, de 36 anys, ja acumula antecedents. Els fets han succeït aquest dijous, a quarts de sis a la tarda, quan els cossos van rebre l'alerta, segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN.



Més concretament, va ser al carrer de les Teixidores on l'individu, visiblement alterat, intimidava els transeünts amb les armes blanques. Quan els agents van arribar, aquest va intentar agredir els policies amb els ganivets. Després, va fugir del lloc amb una bicicleta i va protagonitzar una persecució pel municipi abans no el van poder detenir. Se l'acusa d'amenaces, desobediència, resistència i atemptat contra agents de l'autoritat.

L'individu es mostrava. De fet, va abraonar-se en dues ocasions damunt dels agents, tant dels Mossos com de la Policia Local, i els va intentar agredir amb els ganivets. Però no se'n va sortir i els policies van poder repel·lir l'atac. La policia va haver d'esforçar-se per detenir-lo, perquè en algun moment van perdre-li la pista, fins que el van aconseguir acorralar.

