Els supermercats que venen el raïm més barat, segons l'OCU

1. Mercadona

2. Carrefour

3. Alcampo

S'apropen les 12 hores de la nit i el marge per comprar l'imprescindible raïm de Cap d'Any és cada vegada menor. El 2022 ha estat un any d'allò més convuls i és normal arribar al seu tancament amb presses i amb feina per fer. Per això, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha compartit una classificació amb els supermercats que venen aquesta fruita a un preu més barat.A Mercadona, un dels supermercats més estesos a Catalunya, és on l'OCU determina que es pot comprar el raïm a un preu més assequible. Més concretament, a 2,69 euros el quilogram en la seva modalitat a granel. Sense llavor, el preu puja a 3,69 euros i, en paquets individuals ja preparats, a 0,825.D'entre les diferents varietats de raïm disponibles a Carrefour, l'Itum Five és el més barat, amb un preu de 3,75 euros el quilogram. Si es prefereix el rosat, el preu puja a 4 euros i a 6,78 si es vol sense llavor. L'opció més cara és la del raïm bicolor, disponible per 6,78 euros el quilogram.Pel que fa al supermercat que tanca el podi, l'Alcampo, el raïm més barat que ofereix és el blanc, amb un preu de 3,81 euros el quilogram. D'altra banda, sense llavor val 5,58 euros. Si es vol optar pel raïm negre sense llavor, aleshores cal pagar 5,38 euros el quilogram. Finalment, la copa de "els 12 grans de la sort" val 1,19 euros.

