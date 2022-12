L'Espanyol pren mesures davant la «injustícia» que Lewandowski pugui jugar el derbi

COMUNICADO OFICIAL:

- No habrá representación institucional en el Camp Nou.

- Hacemos un llamamiento a organizadores y resto de clubes para que valoren las implicaciones de este precedente.

- Usaremos todos los recursos a nuestro alcance para defender nuestros intereses. #RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 30, 2022

podrà disputar finalment el derbi d'aquest dissabte contra l'després d'una inesperada mesura cautelar, fet que ha estat rebut com una "" i un "" pel club blanc-i-blau. Per això, han emès un comunicat anunciant que no tindran representació institucional a la llotja delcom a senyal de protesta.Més concretament, l'Espanyol ha justificat que la decisió ha de servir per denunciar "la injustícia i el greuge que a la nostra valoració representa la decisió del Tribunal Central Contenciós de Madrid a 24 hores d'una trobada i, tenint en compte el perillós precedent per a l'equitat de la competició que representa aquesta via". Fins i tot, s', segons ha informat la Cope.El cert és que ni uns ni altres esperaven aquesta mesura, que els ha agafat desprevinguts. Tant els decom els dehan entrenat tota la setmana amb la certesa que el polonès no podria disputar el partit i ara han de refer els esquemes. La decisió del Contenciós de Madrid no anul·la definitivament la sanció a Lewandowski, però sí que la deixa en suspens.

