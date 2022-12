Accident múltiple: quatre vehicles es veuen implicats en un xoc a la C-16

⚫ Un accident talla la C-16 a Berga i hi ha aturades en els dos sentits#SCT #accident — Trànsit (@transit) December 30, 2022

s'han vist implicats en l'accident que haa l'altura de Berga. Segons informen des del Servei Català del Trànsit i el Sistema d'Emergències Mèdiques, hi ha hagut, que han estat traslladats per ser atesos a l'Hospital Comarcal de Berga i també a Manresa.El xoc s'ha produït entre els punts quilomètrics 97-100 de la via, i això ha comportat el. Les primeres dues hores, ha estat en els dos sentits de la marxa, i en sentit Barcelona no s'ha pogut restablir la circulació fins a gairebé les 19.00 hores. L'accident ha tingut lloc poc abans de les 14.00 hores.A conseqüència dels talls, i en coincidència amb una forta afluència de vehicles habitual els divendres a la tarda i prèvia a la celebració de Cap d'Any, s'estan registrant retencions en aquest punt de la C-16, d'unsAl lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses dotacions de, i també s'han mobilitzat agents d'ordre als accessos de Berga per tal de dirigir els vehicles que entren a la població desviats per l'accident.

