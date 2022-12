Una persona fugida de l'Hospital de Granollers obliga a tallar l'R2 durant una hora

Situació rocambolesca la que s'ha viscut el matí d'aquest divendres a. Una persona que ha fugit de l'hospital de la ciutat ha obligat a tallar durant una hora la circulació a l'en caure a les vies i trencar-se el peu.Els fets han passat al voltant de les vuit del matí. La policia local ha rebut una trucada del centre sanitari per donar suport amb un, segons explica l'Ajuntament. De fet, l'home ha intentat agredir diversos sanitaris i personal de seguretat de l'hospital.Quan ha arribat la policia, el pacienti ha anat fins a les vies del tren, on ha aconseguit accedir. Tot i això, ha caigut en una zona de difícil accés i s'ha trencat un peu. Després de tallar la circulació, se l'han pogut endur per tractar-lo. Els trens han pogut tornar a circular per la zona al voltant de les nou del matí.

