Cursa dels Nassos de Barcelona 2022: horaris, recorregut, carrers tallats i afectacions al transport

Recurregut de la cursa dels Nassos

Carrers tallats per la cursa

Afectacions al transport públic: línies afectades

Tot esportista sap que no es poden fer plans la. Ja està ocupada per la, una carrera popular de 10 quilòmetres que es du a terme a la ciutat de. Enguany, s'espera que més de 10.000 corredors se situaran a la línia de sortida de la tradicional darrera competició de l'any. Pel que fa a la resta, però, també és important conèixer les implicacions que tindrà per la mobilitat.A les 17:15 hores es donarà el tret de sortida a la carrera, amb sortida i arribada a la, al tocar del carrer de Selva de Mar. Els participants baixaran pel passeig de Garcia Fària, abans d'enllaçar amb Salvador Espriu. Al final del carrer, giraran pel passeig de Picasso i pujaran pel carrer de Marina. Des d'allà, tombaran per Llul, després per Llacuna i, finalment, per la Diagonal, abans d'arribar a la línia de meta.La cursa dels Nassos afectarà el trànsit per aquests carrers: passeig de Garcia Fària, passeig de Calvell, rotonda i carrer de la Llacuna, carrer de Salvador Espriu, plaça dels Voluntaris, carrer del Doctor Aiguader, plaça de Pau Vila, pla de Palau, avinguda del Marquès de l’Argentera, passeig de Picasso, passeig de Circumval·lació, avinguda d’Icària, carrers de Marina, Llull, Llacuna, avinguda Diagonal i, de nou, carrer de la Selva de Mar.La prova impedirà la circulació normal en una vintena de línies de bus de TMB, que modificaran el seu recorregut mentre duri la carrera. Les afectades són: D20, H14, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 47, 59, 136, 192 i la ruta vermella del Bus Turístic.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor