Salut intensificarà la vigilància als passatgers provinents de la Xina per detectar noves variants

La Generalitat demana més coordinació europea

Semblava que era cosa del passat, però en les darreres hores s'ha vist que el coronavirus no ha quedat del tot enrere. El gran brot que afecta lapreocupa, després que fa pocs dies un vol del país asiàtic arribés a Itàlia amb la meitat dels passatgers amb la Covid-19. Per això, els països europeus comencen a activar restriccions, especialment als aeroports, que apunten als viatgers que arriben de la Xina. Aquest mateix divendres, el govern espanyol ha anunciat noves mesures -proves negatives o pauta completa de la vacunació- i aquesta tarda el conseller de Salut,, ha explicat que ara com ara no hi ha motiu d'alarma, però que caldrà estar atents a l'aparició de noves variants.El conseller ha explicat que la Xina pateix una onada de coronavirus que genera "una important preocupació". Balcells ha dit que a hores d'ara no s'ha detectat, en cap de les mostres que s'han fet, cap variant de laque no sigui de l'òmicron. "No hi ha cap nova variant en les proves que s'han fet i això és una certa tranquil·litat", ha dit. De tota manera, ha demanat a la població estar "molt alerta" i ha garantit que Salut estarà "amatent" a qualsevol aparició de noves variants. La cosa canviaria si hi hagués una nova variant perillosa o que escapés a la vacuna.Per això, a tots els viatgers procedents de la Xina rebran un test ràpid a les persones que no portin la vacunació completa. Lasosté que els tests s'haurien de fer a tothom, no només a qui no tingui la vacunació completa, ja que les vacunes a la Xina són de menys qualitat. En cas que surti positiu, se'ls farà una PCR i una seqüenciació per saber quin és el tipus de virus. L'hospital de Bellvitge serà l'encarregada de fer aquesta seqüenciació, per tal de poder-ne fer seguiment i detectar "Si surt positiu, hem de vigilar que no sigui una variant nova", ha detallat Balcells. Una seqüenciació triga unes 48 hores.Hi haa la Xina fins a l'Estat als aeroports de Madrid i Barcelona, però no hi ha previst cap vol directe fins al dia 9. Després de les vacances hi haurà uns quinze vols directes. El protocol anunciat s'aplicarà a partir d'aleshores. El conseller ha demanat a tothom que vulgui anar a la Xina que hi vagi vacunada. "La nostra vacuna funciona i la variant majoritària ara a la Xina no és gaire agressiva", ha afirmat. L'impacte de l'epidèmia a la Xina s'explica perquè els ha arribat ara l'òmicron i el sistema de salut no és tan fort com als països europeus.El Govern ha convocat unpel dia 2 per tal de consensuar i contrastar les opinions dels experts per veure si calen més mesures. "A dia d'avui no hi ha cap motiu d'alerta", ha dit Balcells, que ha tornat a recomanar a tothom que es vacuni, especialment els majors de 60 anys o amb factors de risc. El conseller ha explicat que la Covid està controlada a Catalunya, que té un nivell d'immunització elevat. De tota manera, Balcells ha demanat prudència, especialment amb la població de risc. La Generalitat ha demanat també a Europa que incrementi la coordinació europea pel que fa a proves i protocols. "Hem d'estar atents a que no surti una nova variant; n'hem après prou per poder fer el seguiment epidemiològic", ha remarcat.

