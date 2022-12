Victòria del català a Perpinyà: via lliure per al projecte del col·legi-liceu de la Bressola

Un llarg litigi

Elha donat la raó a lai ha suspès el dret de tanteig de l'en l'adquisició del, on l'associació ubicarà el primer col·legi-liceu, en no veure justificada l'actuació del consistori. L'alt tribunal tanca així un llarg litigi i entra en el fons de la qüestió, després que fa un any ja resolgués a favor de la Bressola en el recurs d'urgència que havien interposat.En aquella ocasió, condemnava l'Ajuntament a pagar 2.000 euros a l'entitat, als quals ara cal sumar els 1.500 que imposa la nova sentència. Arran de la resolució judicial, la Bressola ja ha anunciat l'adquisició del monestir peramb l'objectiu de fer realitat el projecte. Amb aquest pas endavant, es permetrà oferir, per primera vegada, unaals alumnes des de la primera etapa educativa i fins a les portes de la universitat.La Bressola ha celebrat la decisió i ja ha demanat al consistori que faci un pas enrere i permeti el desenvolupament del projecte. "L'etapa de Liceu és una, però també pel camí dels joves de 15 a 18 anys, que es troben en un període de construcció social i cultural de la seva personalitat", remarquen en un comunicat.

La Bressola va anunciar a principis de setembre de 2021 que celebrava el seu 45è aniversari fent el primer pas per obrir un col·legi-liceu a Perpinyà i donar així sortida als centenars d'alumnes que, any rere any, estudien en el sistema educatiu immersiu en els vuit centres de l'entitat.

La direcció va plantejar a l'Ajuntament la voluntat d'adquirir el monestir de Santa Clara i inicialment no va rebre-hi cap objecció, així que va iniciar els tràmits. Quan ja havien fet una paga i senyal de 60.000 euros, el consistori va decidir exercir el, que els permetia comprar la construcció de manera prioritària. Tot, adduint raons vinculades a la, però sense presentar cap projecte alternatiu.La Bressola va organitzar una roda de premsa per denunciar la situació i va acusar de "" l'Ajuntament liderat per l'. Però no només això, també va presentar dos recursos davant dels tribunals. Un, reclamant mesures d'urgència, el que a Catalunya es coneixen com a cautelars, i un altre, més a llarg termini, que haurà de resoldre la qüestió de fons.La primera resolució va arribar el mes de. Era el preàmbul a la sentència d'aquest divendres i donava la raó a l'associació la Bressola, alhora que anul·lava el dret a tanteig exercit per Perpinyà. La resolució recollia que l'Ajuntament inscrivia la voluntat d'adquisició del convent en la "voluntat de conservar el patrimoni històric" de la ciutat i que el projecte proposat per la Bressola era "irrealitzable", perquè es plantejava en una zona inundable i en presència d'un cementiri amb les restes destacades. També argumentava que no podria encabir els 250 alumnes previstos i que tot plegat era contrari al codi urbanístic.Per la seva banda, la resolució detallava que les monges propietàries de convent van manifestar quei que la primera cita que va obtenir l'agent immobiliari amb el consistori va produir-se l'octubre d'aquell any, ja després d'exercir del dret de tanteig. El jutge no veia acreditats els motius que argumentava el govern local i concloïa que, en tot cas, el risc d'inundació no impediria la implantació d'una escola, com tampoc la conservació del cementiri.A la sentència d'aquest divendres, el tribunal resol en el mateix sentit i creu que la decisió no va estar prou motivada perquè l'adquisició prevista per part de l'Ajuntament no comptava amb un projecte per poder exercir aquest dret. Per això, anul·la la decisió i condemna l'

