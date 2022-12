Carlos Lesmes no revisarà els indults dels presos de l'1-O

L'expresident del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes no participarà de la revisió dels indults dels presos polítics. L'expresident del Tribunal Suprem, que des que va dimitir a l'octubre ha tornat al seu càrrec de magistrat de la sala contenciosa-administrativa de l'alt tribunal, forma part de la secció encarregada de revisar-los, però ha acceptat apartar-se de la deliberació sobre els recursos que es van presentar contra la decisió del govern espanyol de concedir el perdó als nou condemnats per l'1-O. Els presos indultats van presentar escrits per recusar-lo, argumentant falta d'imparcialitat i interès directe en la causa.Els dirigents independentistes sostenen que Lesmes "està contaminat", perquè en diverses ocasions a mostrar-se contrari als indults i també va criticar la desjudicialització de la política que impulsen el PSOE, Unides Podem i ERC. Oriol Junqueras i la resta de presos d'ERC van dir que això és, a la pràctica, rebutjar els indults en la línia dels recursos que van presentar el PP, Vox i Ciutadans per revertir la mesura de gràcia, que es va aprovar el juny de 2021. A més, Lesmes, com a president del Suprem, també va tramitar l'informe de l'alt tribunal contrari als indults, cosa que l'implica, segons la defensa dels líders d'ERC, en el cas que s'ha de revisar.

