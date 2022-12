Nadine Romero: visibilitzar la diversitat de cossos a TikTok

La no acceptació del cos i els trastorns de conducta alimentària en els joves cada vegada estan més relacionats amb les xarxes socials. Els adolescents s'han acostumat a veure influencers prims i primes que ballen, fan challenges i expliquen les seves vides en el cibermón, i en conseqüència, s'ha anat excloent d'Internet altres cossos. Un fet que Nadine Romero (Manresa, 1996) no ha passat per alt, i per això, utilitza les seves xarxes socials per parlar de la gordofòbia i la normalització dels cossos grassos.



Ella va començar a publicar el 2021 vídeos a TikTok ballant i narrant anècdotes que li passaven a la feina, amb els amics o al carrer. Al principi "tenia una mica de por de rebre el 'hate' que des de petita havia rebut pel meu cos", però va decidir visibilitzar la seva realitat i mostrar que "encara ara, la gordofòbia existeix".









