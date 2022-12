Mor la dissenyadora Vivienne Westwood, reina del punk

La dissenyadora de moda britànicava morir aquest dijous a la seva casa de Clapham, al sud de la capital del Regne Unit, Londres, segons han dit els seus representants en un comunicat publicat al seu perfil oficial de Twitter.El seu marit i soci creatiu,, ha assegurat que Westwood, de 81 anys, viurà al seu cor. "Hem estat treballant fins al final i ella m'ha donat moltes coses per seguir endavant", va explicar a la cadena BBC.Westwood va saltar a la fama a la dècada dels 70 amb els seus. Va dirigir una boutique al famós carrer de King's Road, a Londres, juntament amb el productor britànic de Sex Pistols, Malcolm McLaren.La dissenyadora, nascuda a Tintwistle, també era coneguda per fer campanyes dei per donar suport al fundador de Wikileaks, J. Va arribar a realitzar un acte de protesta el juliol de 2020.Els extravagants dissenys de Westwood han vestit a famosos i personalitats de tot el món. La modelva utilitzar un icònic vestit morat de la dissenyadora britànica quan es va casar ambel 2005.

